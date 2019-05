Vipps gikk varm da alle skulle ha pølser og is

Vipps melder om at tjenesten nå fungerer som normalt.

– Men vi overvåker nøye fremover, forteller kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes til Aftenposten fredag klokken 13.06.

Flere har hatt problemer med Vipps' «Kjøp og betal»-tjeneste på nasjonaldagen, mens tjenesten «Vennebetaling» skal fungere som normalt.

– Vi fikk melding om problemer for 20 minutter siden, sier kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes i Vipps til Aftenposten klokken 11.53 fredag.

– Vi jobber for å finne feilen. Det er jo veldig uheldig at det skjer akkurat nå i dag, sier Kjærnes.

Mange skoler, lag og foreninger har de siste årene tatt i bruk Vipps-betaling på 17. mai, siden færre bruker kontanter. Vipps-trøbbelet fører dermed til problemer for lag og foreninger som ikke får tatt betalt for pølse-, is- og kakesalg gjennom betalingstjenesten.

– Er Vipps dimensjonert for at alle pølse- og isselgere over hele landet kan basere betalingen på denne løsningen?

– Det skal det være. Under TV-aksjonen gikk alt som det skulle. Og det er veldig viktig at alt fungerer som det skal i dag, sier Kjærnes.

Hun kan imidlertid ikke si noe om når problemene vil være over.