Det skriver Dagen mandag ettermiddag.

I fjor ble det kjent at trossamfunnet mister både statstilskuddet for 2021 og registreringen som trossamfunn. Jehovas vitner er uenig i avgjørelsen og har gått til søksmål mot staten. Rettssaken gikk for Oslo tingrett i januar.

Nå er staten frikjent.