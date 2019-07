Stengt vei, evakuering i båter og manglende mobildekning i Jølster: – Jeg får ikke tak i svigerforeldrene mine

Aftenposten har snakket med tre daglige ledere ved hoteller og campingplasser i det rasevakuerte området i Jølster som alle forteller at de sliter med å få kontakt med folk i området.

– Jeg får ikke tak i svigerforeldrene mine. De er heldigvis i god behold, men de er ikke på mobilnett, forteller Sindre Årdal, direktør ved Thon Hotel Jølster og Førde, rundt klokken 19.30.

Svigerforeldrene hans har fast campingvogn ved Jølstraholmen camping, som ligger langs den evakuerte veien.

E39 er stengt fra Skei til Moskog. Telenor bekrefter overfor NRK at mobilnettet er nede i deler av Sunnfjord, men at de ikke er sikre på om problemene skyldes rasene på Vassenden.

Sjeldent regnvær

Også Finn Årdal, daglig leder ved Jølsterlia Hyttetun, prøver å få kontakt med noen som sannsynligvis er evakuert.

– Jeg venter gjester fra Nederland som er i området. Jeg har ikke hørt fra dem på noen timer, annet enn at de står trygt på en rasteplass, sier han til Aftenposten.

Selv slapp han så vidt unna evakueringen.

– Jeg kjørte faktisk gjennom området østover ti minutter før de stengte. Det er noe av det verste regnværet jeg har sett, sier han.

Ber folk holde seg i ro

Ifølge brannvesenet ble en hytte tatt av de første jordmassene som raste i Jølster kommune tirsdag ettermiddag.

Det er foreløpig ikke meldt om at personer eller dyr skal være skadet som følge av alle jordrasene, men folk oppfordres om å holde seg i ro hjemme og ikke legge ut på veien.

– Tre hus er evakuert, men det er uvisst hvor mange mennesker det dreier seg om, opplyste Vest politidistrikt like før klokken 17 tirsdag ettermiddag.

Hallstein Dvergsdal / Firda Tidend / NTB scanpix

Kan rase flere steder

Det er fremdeles uvisst hvor mange jordras som er gått, og hvor stort det totale omfanget er. Det er dårlig vær i området, med store nedbørsmengder, lyn og torden.

Den første meldingen om at det var gått et jordras, kom inn til veitrafikksentralen Sogn og Fjordane klokken 16.11.

Ved 17.40-tiden opplyser veitrafikksentralen at det kan være fare for jordras flere steder i området.

– Det kan også rase langs fylkesvei 13 som går mellom Moskog i Førde og Dragsvik, sier Nina Heggernes.

Også ved Modalen i Nordhordland er det gått et ras langs fylkesvei 569 ved Stokkevika utenfor Mo. Politiet opplyser at asfalt og steiner skal ha løsnet og at store steiner gjør det vanskelig å passere.

Sølvi Kobbeltvedt / NTB scanpix

Voldsomt vær

Bilder fra Svidalsneset, der det første raset gikk, viser at veibanen er dekket av enorme vannmengder. Brunt vann, kvister og store grener flyter over kyststamveien.

Til NRK sier vaktleder Jan-Gunnar Holvik i alarmsentralen at det er gjort store skader på veier og broer i området, men at heller ikke de har mottatt meldinger om personskader.

– Nå jobber vi med å få tak i båter slik at vi kan få evakuert de som sitter i bilene som er innesperret mellom de mange rasene, sier vaktlederen.

Hovedredningssentralen har sendt et redningshelikopter til området hvor det første jordraset gikk. Ifølge politiet har helikoptre problemer med å komme frem ettersom det regner og lyner i området.

Vest politidistrikt opplyste tidligere tirsdag at de ikke vil svare på spørsmål fra pressen på grunn av store arbeidsmengder. NTB har forsøkt å komme i kontakt med politiet, som fremdeles ikke har anledning til å besvare henvendelsene.