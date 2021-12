Dalmar Shriwac (Ap) er fortvilet over at ikke flere innvandrere vaksinerer seg. Han tror mange ikke skjønner alvoret.

– Jeg kjenner eksempler fra innvandrere som ikke er vaksinert. Så blir et familiemedlem alvorlig syk eller dør som følge av korona. Først da løper de til nærmeste vaksinestasjon for å få vaksine. Jeg skjønner ikke at de ikke gjør det tidligere, sier Dalmar Shirwac.

Siden pandemien brøt ut i fjor, har han stått i Markens gate og delt ut munnbind og antibac. Han har flere ganger vært i samtaler med IMDI om hvordan man skal få innvandrere til å ta pandemien på alvor.

– Jeg blir trist når jeg fortsatt ser at mange innvandrere ikke er vaksinert, sier Shirwac, som representerer Arbeiderpartiet i helse- og sosialutvalget i Kristiansand.

Dalmar Shirwac (t.h.) har brukt mange timer på Markens til å informere om bruk av munnbind og vaksinering under pandemien. Foto: Connie Bentzrud

Skjønner ikke alvoret

Mandag omtalte Aftenposten tall som viser at 25 prosent av de som bor i Norge og som er født i utlandet ikke er vaksinert. Mennesker med bakgrunn fra Øst-Europa dominerer listen over dem som ikke er vaksinert. Like bak følger innvandrere med bakgrunn fra land som Somalia, Eritrea og Syria.

– Hvorfor tror du det er slik?

– Jeg tror mange ikke skjønner alvoret. De forstår ikke situasjonen, mener Shirwac.

– Men pandemien og konsekvensene har figurert på toppen av nyhetsbildet i snart to år. Hva er det som ikke forstås?

– Jeg tenker det handler om kanaler. Jeg har snakket med styret og imamene i moskeen. Jeg kommer til å foreslå at de inviterer kommuneoverlegen til fredagsbønn så han kan fortelle hvor viktig det er å vaksinere seg. Det tror jeg kan være en bra måte å få budskapet ut på, sier Shirwac.

Stor gruppe

Kommunen har vært en rekke ganger i moskeen og pratet pandemi tidligere. Det har blant annet handlet om bruk av munnbind.

– Jeg tenker den største gruppa vi har her i byen som ser ut til ikke å vaksinere seg er folk fra øst-europeiske land, sier Kim Henrik Gronert som er rådgiver for flerkulturell dialog i Kristiansand kommune.

Kim Henrik Gronert sier det er vanskelig å nå fram til enkelte grupperinger når det gjelder vaksinering. Foto: Stella Marie Brevik

Skepsis

I FHIs ukesrapport fra uke 49 framgår det at i underkant av 50 prosent av polakker, litauere, rumenere og latviere som bor i Norge er vaksinert.

– Det bor 1708 polske innvandrere i Kristiansand. Blant dem finner vi den største gruppa innvandrere som ikke er vaksinert. Vi har lenge visst at de er skeptiske til å bruke munnbind. Nå viser det seg at de er underrepresentert når det gjelder vaksine, sier Gronert.

– Hva tror du det skyldes?

– Vår opplevelse når vi er i dialog med mennesker fra østblokklandene er at det er sterke følelser knyttet til det å ta vaksine og at det generelt er vanskelig for dem å ha tillit til det offentlige. Vi opplever at det kan være utrolig vanskelig å nå ut med informasjon som gjør inntrykk, sier Gronert.

Vanskelig situasjon

Kristiansand kommune har over tid jobbet med å knytte seg opp mot talsmenn i de forskjellige innvandrermiljøene i byen. Blant dem er den polskspråklige nettavisen Razem (betyr «sammen») som kommer ut i Kristiansand.

– Dette er en vanskelig situasjon, sier Sylwia Balawender som er leder i foreningen Razem.

Nettavisen ble startet for 11 måneder siden fordi man så at det var et behov for å få viktig informasjon ut til polakkene som bor i området.

– Vi hadde behov for å forklare covid-regler. At det kunne være forskjeller lokalt. I samarbeid med kommunen har vi også hatt online-møte for det polske miljøet hvor en lege forklarte om vaksine. I tillegg har foreningen vår hatt online-møter med FHI hvor vi snakket om koronasituasjonen blant polakker i Norge, sier Balawender.

Tar ikke stilling

Avisen tar ikke stilling til om folk skal vaksinere seg eller ikke. Det blir for vanskelig og vil virke splittende i stedet for samlende i en allerede liten og sammenknyttet befolkningsgruppe. I stedet informer den nøye om vaksinering og tiltak som gjelder, eller den siterer norske myndigheter som anbefaler å ta vaksinen.

– Hver gang vi skriver om vaksine får vi hets online. Det er polakker som er misfornøyde med at vi skriver om dette. Det er en av grunnene til at vi ikke tar stilling til om du skal vaksinere deg eller ikke, sier Balawender.

Hun er opptatt av at polakker ikke skal stigmatiseres og stiller spørsmål ved om vaksinetallene fra FHI er helt presise.

– Slik jeg opplever det, er det polakker som har tatt vaksine i hjemlandet uten at det har blitt registrert i Norge. Enten fordi de ikke er registrert i norske helseregistre, eller at vaksinen ikke er godkjent i Norge.

– Hva tenker du om at det likevel er svært mange av polakkene i Norge som ikke er vaksinert?

– Det handler først og fremst om en manglende tillit til myndigheter. Mange polakker er skeptiske og vil vente og se før de bestemmer seg. De savner en offentlig debatt om bivirkninger av vaksinen og mer kunnskap før de bestemmer seg for å vaksinere seg, mener Balawender.

Dugnad

I tillegg peker hun på det et norsk fenomen som hun tror en del øst-europeere har problemer med å forholde seg til.

– Dugnad. Det blir hele tiden sagt at det å vaksinere seg er en dugnad. Etter andre verdenskrig var polakkene veldig flinke til å organisere seg når landet skulle gjenreises. Så kom kommunismen hvor man ble fortalt at man skulle gjøre slik og slik. Det er nok en hel generasjon med polakker som ikke har et forhold til dugnad, sier Balawender.