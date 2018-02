Ingen nødmeldinger fra passasjerfly før det styrtet utenfor Moskva

Flyet skulle til byen Orsk ved Uralfjellene, men forsvant brått fra radaren to minutter etter at det tok av fra Domodedovo-flyplassen like sør for Moskva søndag ettermiddag.

– Det er på det rene at besetningen ikke har meldt fra om noen tekniske problemer på flyet, sier Svetlana Petrenko, talskvinne for den russiske havarikommisjonen, søndag kveld.

Flyet, som er av typen Antonov An-148, tilhørte selskapet Saratov Airlines. Det hadde 65 passasjerer og seks besetningsmedlemmer om bord. Ingen av dem overlevde, bekrefter russiske myndigheter.

Øyenvitner forteller til nyhetsbyrået Interfax at de så flyet falle brennende mot bakken.

– Besetningen og passasjerene hadde ingen sjanse til å overleve, sier en kilde i den russiske redningstjenesten til Interfax.

Årsak ukjent

Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent, men den russiske flyhavarikommisjonen har begynt arbeidet med å lete etter årsaken. Etterforskerne jobber ut fra flere teorier, blant annet om at ulykken kan skyldes menneskelig svikt, teknisk svikt eller dårlige værforhold.

Det russiske departementet for kriseberedskap bekrefter ifølge nettstedet Russia Today at flyets ferdskriver er funnet. Det er ikke kjent om taleregistratoren er funnet.

Nyhetsbyrået Tass melder at flymaskinen ble satt i trafikk i 2010, men at det i perioden 2015 til 2017 sto på bakken på grunn av mangel på deler. Flyet skal ha blitt satt i trafikk igjen i februar i fjor.

Putin kondolerer

Store mannskaper er satt inn i redningsarbeidet. To omkomne var funnet søndag kveld, men levninger av mange flere døde og vrakdeler ligger spredt utover et stort område.

President Vladimir Putin har sendt sine kondolanser til de pårørende. Han har også avlyst møtet han skulle ha med den palestinske presidenten Mahmoud Abbas i havnebyen Sotsji mandag. Møtet er i stedet flyttet til Moskva.

Utenlandske passasjer

Ifølge russiske medier var to av passasjerene på flyet utenlandske, hvorav én sveitsisk statsborger. De øvrige passasjerene kom alle fra Orenburg-regionen, der byen Orsk ligger og dit flyet skulle, opplyser guvernøren i Orenburg.

Lokale medier viser bilder av fortvilte og gråtende pårørende som samlet seg på flyplassen i Orsk. Psykologer og annet helsepersonell er sendt til flyplassen for å hjelpe de pårørende, melder det lokale nettstedet Ural56.ru.