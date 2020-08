– Å tro at denne saken blir løst ved hans tiltredelse, blir som å tro på julenissen

Hans Fredrik Grøvan, parlamentarisk leder i KrF, mener Tangen-saken vil forfølge oljefondet så lenge Nicolai Tangen eventuelt sitter som øverste sjef. Foto: Arkivfoto (Henrik Ihme)

KrFs parlamentariske leder er krystallklar på at Tangen-saken vil forfølge oljefondet så lenge Nicolai Tangen sitter som sjef. Men han er like klar på at Stortinget ikke kan gripe direkte inn i ansettelsen.

