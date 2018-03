Italia i limbo etter stor framgang for ytre høyre og populistene

Etter en valgkamp preget av kraftige utfall mot innvandring viser prognoser at det største partiet i høyrekoalisjonen blir Ligaen med 18 prosent av stemmene.

Dermed øker sannsynligheten for at det blir Ligaens partileder Matteo Salvini (44) som blir Italias nye statsminister. Han har under valgkampen varslet at han vil stenge leire med fattige romfolk, deportere hundretusener av papirløse innvandrere og ta seg av «den islamske trusselen».

Ligaen er ett av fire partier i høyrekoalisjonen, som mandag morgen, da halvparten av stemmene var talt, lå an til å få 37 prosent av stemmene.

Stor framgang for anti-parti

Valgets store vinner ble imidlertid den populistiske Femstjernersbevegelsen, som ligger an til å få 31 prosent av stemmene, kun 6 prosentpoeng mindre enn de fire høyrepartiene til sammen.

Bevegelsen har et uklart politisk program, men har lansert seg som et parti som bryter med den gamle politiske eliten, og som vil få nye krefter inn i politikken.

Avisen La Stampa konstaterte mandag morgen i en kommentar at populistene vant valget i Italia.

– Mens de ble slått andre steder i Europa, så vant populismen her. Enten så blir det de som styrer, eller de vil blokkere systemet, skriver kommentatoren Marcellom Sorgi.

– Skuffelse for Berlusconi

Det nest største partiet i koalisjonen ble Forza Italia, som ledes av Silvio Berlusconi, og som så langt har sikret seg 14 prosent av stemmene.

Det er en skuffelse for den 81 år gamle eksstatsministeren, mener Gert Sørensen, seniorforsker ved Københavns Universitet.

– Jeg tror bestemt at Berlusconi hadde regnet med at hans parti ville bli det største. Og det betyr jo også at Salvini, som hele tiden har pekt på seg selv som regjeringsleder, vil ha et godt utgangspunkt i de kommende forhandlingene, sier Sørensen til nyhetsbyrået Ritzau.

– Det kan godt skjerpe konflikten som allerede finnes mellom de to partilederne, føyer han til.

Sentrum-venstre ned

Som ventet ble valget en nedtur for Italias nåværende regjeringsparti, Det demokratiske partiet. Partiet ligger an til å få rundt 20 prosent av stemmene.

– Dette er helt opplagt et klart nederlag for oss. Vi følger resultatene nøye og vil gjøre en evaluering i morgen tidlig, sier landbruksminister Maurizio Martina natt til mandag.

Berlusconi, som selv ikke kan bli statsminister på grunn av en dom for skatteunndragelse, har på forhånd pekt på Antonio Tajani, som nå er president i EU-parlamentet, som ny statsminister. I så fall ville Italia fått en langt mer moderat og EU-vennlig regjeringssjef enn hva det nå ligger an til.

Høyrekoalisjonen består også av Fratelli d'Italia (Italias brødre), som har nyfascistiske røtter, og det mer liberale sentrum-høyre-partiet Noi con l'Italia (Oss med Italia).