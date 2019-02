Én død i eksplosjon i Stockholm

Avisa Expressen skriver at én mann «ifølge ubekreftede opplysninger» har mistet livet i en eksplosjon som han selv utløste i 15-tiden søndag. Politiet bekreftet rundt to timer senere at én person er omkommet og at pårørende er varslet.

Svenske bombeeksperter rykket ut til et boligområdet i Vårberg sør i Stockholm, og flere nabohus ble evakuert mens undersøkelsene pågikk.

– Eksplosjonen har skjedd i et rom i et rekkehus. Bombegruppa er på plass og boliger i nærheten er evakuert til vi vet hva som har eksplodert, sier politiets pressetalskvinne Anna Westberg til TT.

Politiet ser på hendelsen som en isolert hendelse. Det er ingen grunn for utenforstående til å være redd på grunn av det som har skjedd, skriver politiet søndag ettermiddag.

Sikkerhetspolitiet ble varslet om hendelsen, men pressesjef Karl Melin viser til det lokale politiet som etterforsker på stedet.