Det blir ikke to politifolk per 1.000 innbygger i alle distrikt

Målet om å bemanne opp politietaten slik at det er 500 innbyggere for hver politi innen 2020 kommer til å bli nådd på landsbasis. Men mellom distriktene både er og vil det bli store forskjeller, skriver VG.

Listhaug sier til avisen at regjeringens mål om to politifolk for hver 1.000 innbygger er overordnet og at det gjelder på landsbasis.

– Det er forskjellige behov rundt om i landet, sier Listhaug og legger til at bemanningen uansett øker over hele landet.

Hele Norge sett under ett er det nå 1,91 politifolk for hver 1.000 innbygger. Justert for særorganene Kripos, Økokrim og PST er tallet 1,71. Høyest er snittet i Finnmark med 2,9. Oslo har 2,47 og trekker opp snittet. Lavest ligger Innlandet og Vest politidistrikt med 1,47 og Møre og Romsdal og Agder med 1,5.

Leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund sier til VG at deler av Norge ikke får en tilfredsstillende polititjeneste dersom ikke målet blir oppfylt for samtlige politidistrikt.