Politiet etterlyser mann etter drapet på Heikki Bjørklund Paltto (24) på Majorstuen

Samtidig har familien godkjent at navnet på offeret offentliggjøres.

For første gang knytter politiet drapet på Majorstuen mandag med et knivran i et parkeringshus like i nærheten samme morgen. Politiet etterlyser en person de setter i forbindelse med de to hendelsene.

– Vi mener at denne personen kan knyttes både til drapet i Arbos gate og ranet i Essendrops gate, sier politiinspektør Grete Lien Metlid, leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo under politiets pressekonferanse fredag formiddag.

Samtidig går de ut med bilde av en person de setter i sammenheng med de to hendelsene.

– Oslo politidistrikt går ut med bilder av en mann som vi mener kan knyttes til drapet på Majorstuen mandag 15. oktober. Bildene er fra overvåkingskamera, samme dag som drapet skjedde, sier Metlid.

Politiet har ikke identifisert denne personen og velger å gå offentlig ut med bildene på bakgrunn av sakens svært alvorlige karakter, sier politiinspektøren.

Mannen har en veldig karakteristisk tatovering på venstre hånd, formet som noe som kan ligne en halvmåne, et sverd eller en machete og en stjerne. Symbolet ligner på det som finnes på flagget til Angola.

Hun legger til at politiet er svært interessert i tips om mulige observasjoner av vedkommende.

Ingen er foreløpig pågrepet i saken.

Knivran

– Politiet har stått i en veldig intens og bred etterforskning siden mandag. Det sentrale nå er at vi knyttet disse hendelsene sammen, sier Metlid.

Oslopolitiet har tidligere undersøkt om et knivran mandag morgen kunne kobles til drapet på Majorstuen.

Familien ble informert

– Familien ble informert av politiet i forkant av at de gikk ut med denne etterlysningen. Familien er også opptatt av å få svar på hva som har skjedd, sier bistandsadvokat Peder Morset til Aftenposten.

Knivranet som politiet ser nærmere på skjedde i Essendrops gate, kort avstand fra der knivdrapet skjedde. Ingen er pågrepet etter ranet, som skjedde like før klokken 08 mandag morgen, i et garasjeanlegg på Majorstuen.

Den gangen skrev Politiet følgende på Twitter:

#Oslo. Vi er i området Essendrops gate da en person har blitt fratatt en telefon samt en skinnmappe. Gjerningspersonen hadde en kniv han truet med. Fornærmede er ikke fysisk skadd. Vi leter etter gjerningspersonen. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 15, 2018

Gjerningsmannen ble den gang beskrevet som en «mann iført en sort caps/lue, ca. 170 cm høy, brune øyne, mørke klær og snakket gebrokkent norsk».