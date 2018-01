PST og Kripos etterforsker innbrudd i datasystemene i Helse sør-øst

​Mandag 8. januar ble Sykehuspartner, som er en del av Helse sør-øst, varslet om at det pågikk unormal aktivitet i datasystemene i regionen. Innbruddet fant sted forrige mandag.

– Dette er en alvorlig situasjon, og det er satt i gang tiltak for å begrense skadene i forbindelse med innbruddet. Når vi vet at det pågår slik aktivitet rettet mot våre systemer, er det viktig at alle ansatte i helsetjenesten følger de råd som gjelder for bruk av IKT i tjenesten, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Helsedirektoratet sier at det så langt ikke er indikasjon på at noen har lyktes med datainnbrudd i de andre helseregionene. Det er heller ingenting som tyder på at kommunehelsetjenesten er berørt.

Partene i Felles Cyberkoordineringssenter (FCKS) – Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Etterretningstjenesten, PST og Kripos jobber samlet i denne saken med hendelseshåndtering og teknisk analyse.

– Dette er en alvorlig sak som vi tar på største alvor. Vi har satt betydelige ressurser inn for å bistå helsemyndighetene og håndtere situasjonen. Av hensyn til hendelseshåndteringen kan vi på det nåværende tidspunkt ikke gå i nærmere detalj om angrepet, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.