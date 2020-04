Aksjonæropprørere i Norwegian krever at staten skyter inn ti milliarder: – Vi kan ikke blø alene

Antall Norwegian-aksjonærer som vil senke flyselskapets redningsforslag øker i full fart, ifølge småaksjonær Helge Stray. Det eneste som kan få opprørsgruppen til å snu er at staten bidrar med ti milliarder friske kroner og blir majoritetseier.

– Det jobbes hardt for å sikre kontroll for å stemme ned forslaget, sier Stray til E24.

En gruppe småaksjonærer i Norwegian reagerer sterkt på flyselskapets foreslåtte plan for å løse gjeldskrisen sin.

I løsningen foreslås milliardgjeld konvertert til aksjer for å møte regjeringens krav for å få mer statsstøtte. Konverteringen betyr at dagens aksjonærer kun blir sittende igjen med smuler.

Aksjonærgruppen, med Kristiansand-investor Helge Stray i spissen, planlegger derfor å stemme mot redningsplanen på en ekstraordinær generalforsamling for aksjonærene 4. mai.

– Kan ikke blø alene

Denne uken var motforslaget til aksjonæropprørerne ferdigspikret.

– Som småaksjonærer kan vi ikke blø alene. Vårt statement nå er at alle må bidra, også kreditorene og staten, forteller Stray.

De krever at staten skyter inn 10 milliarder friske kroner gjennom en såkalt rettet emisjon og blir majoritetseier.

Helge Stray, her fotografert ved en annen anledning. Foto: Jacob Buchard

– Vi ber styret og ledelse i Norwegian gå i dialog med norske myndigheter slik at det kan vedtas en rettet emisjon mot den norske stat på ti milliarder kroner, der den blir majoritetseier i flyselskapet, sier Stray og legger til:

– Vi ser på dette som den eneste reelle muligheten til å opprettholde Norwegian på norske hender, sikre titusenvis av arbeidsplasser innen luftfart, hotell og reiseliv og ha nasjonalt eierskap og kontroll på samfunnskritisk infrastruktur.

– Hvor sannsynlig tror du det er at staten vil gjøre dette?

– Det vet vi ikke, men vi vurderer det som den eneste muligheten siden krisen er så lang og dyp for flyselskapene. Skal Norwegian komme ut av krisen som et bærekraftig og konkurransedyktig selskap, må staten bidra med mer enn lånegarantier på kommersielle vilkår, svarer Stray.

E24 har vært i kontakt med kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian via e-post. Han kommenterer ikke småaksjonærenes motforslag eller beslutning om å stemme nei.

– Fullstendig nedringt

Da aksjonæropprøret først begynte besto gruppen av rundt 40 aksjonærer, ifølge Stray. Nå er den langt større og mer organisert, ifølge ham.

– Siden har jeg blitt fullstendig nedringt. Det er helt vilt. Nå er det en stor, betydelig gruppe, på flere tusen, som støtter forslaget vårt.

– Hvor mange av disse har dere fått bekreftet at kommer til å stemme nei på generalforsamlingen?

– Basert på henvendelsene, så tror jeg de aller fleste vil stemme ned forslaget basert på det som er kjent nå, svarer Stray.

Han ønsker ikke si hvor mange av aksjene i Norwegian gruppen representerer.

Venter på konkursbeskyttelse-avgjørelse

Norwegians løsning krever støtte fra to tredjedeler av stemmene ved den ekstraordinære generalforsamlingen. Her gir én aksje én stemme.

Norwegian består nå nærmest kun av småaksjonærer og Folketrygdfondet, etter at en rekke større private og institusjonelle aksjonærer har solgt seg ut i takt med at aksjekursen har kollapset.

Blant annet er grunnleggerne Bjørn Kjos og Bjørn Kise ikke lenger på eiersiden.

– Veldig mange i gruppen er norske småaksjonærer som har investert millioner av kroner i Norwegian. Mange kommer fra Nord-Norge og har sett den viktige verdiskapningen som har kommet med billige flybilletter i form av turisme.

– Vi frykter også at Norge vil bli desentralisert med mindre konkurranse i luftrommet, og med betydelig høyere priser. Vi husker alle perioden SAS hadde monopol og en flybillett Tromsø-Oslo kostet 7.000 en vei. Bedrifter og privatpersoner vil ikke ha råd til det, og en konsekvens vil være fraflytting og desentralisering av Nord-Norge, sier Stray.

Han reagerer positivt på nyheten om at regjeringen har benyttet seg av en ny hastelov om konkursbeskyttelse.

– Det blir spennende å se om Norwegian allerede til uken benytter seg av denne. Dette vil være en norsk form for amerikanske chapter 11, og kanskje norske myndigheter kommer på banen da, avslutter Stray.