I ukene framover er det mulig at innleggelsestallene vil bli like høye som i vinter, skriver Folkehelseinstituttet i en risikovurdering.

I rapporten skriver FHI at de nå ser en ny økning av epidemien drevet av svekket befolkningsimmunitet og framvekst av BA.5-undervarianten av omikron etter at vinterbølgen var over i mai.

– Vi er usikre på hvor stor denne økningen blir. Befolkningens immunitet og atferd samt sesongeffekter som varme og sol vil være med på å påvirke situasjonen fremover, sier smitteverndirektør Trygve Ottersen i FHI i en pressemelding.

Øker og øker

Ifølge FHI er det sannsynlig at det blir noen uker der innleggelser blant eldre vil øke. Når samfunnet vender tilbake til normal aktivitet i september, kan det komme en ny økning, advarer FHI.

FHI antar at antallet nye sykehusinnleggelser for covid-19 trolig vil øke noen få uker til. Det er mulig at de ukentlige innleggelsestallene blir like høye som i vinter før nedgangen kommer, skriver de i rapporten.

Antallet sykehusinnleggelser per uke for covid-19 har økt fra 78 i uke 20 til 263 i uke 25. Det ligger nå 200 pasienter på sykehus i Norge med covid-19 som hovedårsak

Fjerde dose

Omikron-undervarianten BA.5 er nå dominerende, og den har større spredningsevne enn andre varianter fordi den har større evne til å omgå immuniteten fra tidligere vaksinasjon og infeksjon.

I befolkningen er det mellom 40 og 70 prosent som har hatt covid-19 minst én gang, men andelen er lavest blant de eldre.

Eldre over 75 år vil bli anbefalt en fjerde vaksinedose i sommer og andre eldre og risikogrupper til høsten.