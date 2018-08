Siv Jensen eneste Frp-statsråd tilbake av de opprinnelige

Samferdselsministeren fortalte selv at han er på vei ut av regjeringen i et intervju med Dagbladet og like etter på Frps hjemmeside torsdag. Endringer i regjeringen skjer i statsråd fredag, opplyser Statsministerens kontor.

Solvik-Olsen etterfølges etter det NTB og flere andre medier erfarer, av landbruksminister Jon Georg Dale (Frp).

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) er også på vei ut, etter det NTB og flere andre medier får opplyst. Han ligger an til å bli etterfulgt av Kjell-Børge Freiberg, stortingsrepresentant for Frp fra Nordland og tidligere statssekretær i samme departement.

Ifølge flere medier blir helsepolitisk talsmann og tidligere statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud, ny landbruksminister.

Sterkt kort

Med Solvik-Olsens avgang mister partileder og finansminister Siv Jensen en av sine mest solide støttespillere i regjeringen.

– Han har vært en viktig profil over lang tid og gjort en helt fenomenal innsats for regjeringsprosjektet, sier statsminister Erna Solbergs (H) tidligere spindoktor og rådgiver Sigbjørn Aanes til NTB.

– Han har vært av regjeringens sterkeste kort og brukt masse penger på et område som er viktig for Frps velgere, istemmer Minerva-skribent og Frp-kjenner Jan Arild Snoen.

Mannefall

Siden Frp kom inn i regjering med Høyre i 2013, har ni Frp-statsråder gått av. Av det opprinnelige laget er kun partilederen tilbake.

Bare det siste halve året har fire profilerte Frp-statsråder sluttet. Per Sandberg trakk seg som nestleder i partiet og gikk av som fiskeriminister for kort tid siden, mens Sylvi Listhaug måtte gå av som justisminister da hun mistet Stortingets tillit i vår.

Mannefallet trenger likevel ikke bety en varig svekkelse, mener Snoen og Aanes.

– Mange bytter på kort tid kan gi inntrykk av en viss ustabilitet. Men jeg tror ikke det er noe Frps velgere er veldig opptatt av. Det er viktigere for dem at det er noen i regjeringen som markerer og profilerer partiet, lyder Snoens analyse.

– Siv har vært flink og heldig med at hun har klart å erstatte sittende statsråder med nye profiler. Nå får vi en oppgradering for Jon Georg Dale. Han er kjent som et stort politisk talent også utenfor regjeringspartenes rekker. I tillegg byttes en tidligere ordfører (Søviknes) ut med en annen tidligere ordfører (Freiberg), sier Aanes.

Vil tilbake

Solvik-Olsen sier at han går av for å være med sin kone til USA der hun har fått legejobb på et barnesykehus.

– Kona har ofret seg for meg, nå stiller jeg opp for henne. Det er en avtale vi har hatt, sier han til Dagbladet.

Om han kan fortsette som nestleder i Frp, må sentralstyret ta stilling til mandag, men 46-åringen åpner samtidig for gjenvalg på Frps landsmøte i mai neste år. Han varsler også at han er klar for å gjøre en innsats allerede under lokalvalgkampen 2019.

Stigende stjerne

Verken Dale eller Hoksrud ville torsdag bekrefte at de er på vei inn i nye statsrådsjobber. Men da Dale la fram krisepakken til bøndene på en drøy halv milliard kroner torsdag, svarte han bekreftende på spørsmål om det er gøy å gå videre med flagget til topps.

Ifølge Snoen er Dale en kommende stjerne i Frp og dessuten trygt plassert i den delen av partiet som legger vekt på samarbeid med andre partier.

– Åpenbart en mann for fremtiden for Frp, sier Aanes.

Hoksrud bare smilte og sa at jeg er helsepolitisk talsmann da han passerte journalister på vei inn til sitt kontor på Stortinget.

– Han utmerker seg med en folkelig stil, men har jo også regjeringserfaring fra sin tid som statssekretær i Samferdselsdepartementet, sier Snoen.

Riksadvokat-klage

Heller ikke Søviknes har kommentert statsrådsbyttene. Ifølge opplysninger NTB og andre medier har fått, er forklaringen på avgangen dels hensyn til familien, dels at han vil tilbake til lokalpolitikken.

Søviknes ble ifølge sin rådgiver Christian Haugen torsdag informert om at Riksadvokaten skal avgjøre gjenopptakelse av en sak fra 2000, hvor en den gang 16 år gammel jente hevder at hun ble voldtatt av Søviknes. Søviknes medga seksuell omgang med jenta, men hevder det skjedde med samtykke.

– Denne klagen (til Riksadvokaten) har ingen sammenheng med dagens spekulasjoner om at Terje går av som statsråd, sier Haugen til ABC Nyheter.