Erna Solberg angriper Jonas Gahr Støres lederegenskaper

Det blir ingen langhelg i sofaen for statsministeren etter to kvelder med partilederdebatt.

Både lørdag og søndag har hun et hektisk program i håp om å kapre de siste avgjørende stemmene for å kunne bli sittende. Gjør hun det, blir hun den andre Høyre-statsministeren i moderne historie som har klart å bli gjenvalgt. Hittil er det bare Kåre Willoch som har klart det, skriver Aftenposten.

MORTEN UGLUM / Aftenposten

Erna Solberg tror på seier

Mandagens valg er mer spennende enn på lenge. Flere partier ligger nær sperregrensen, noe som gjør det umulig å spå om valgutfallet.

Men etter at flere meningsmålinger har vist borgerlig flertall den siste tiden, tror Solberg hun kan fortsette som statsminister.

– Holder det inn?

– Jeg tror vi har det siget nå som gjør at det holder. Men alle må stemme, det er ikke noe som kan tas for gitt, sier statsministeren i mylderet på Strømmen storsenter. Hun understreker at det er veldig tett, og at hun er like spent som alle andre.

På spørsmål om hun har noen å milliarder å dele ut i dag, slik Støre hadde i Bergen, svarer hun at hans ønske om to protonsentre er noe som allerede ligger inne i statsbudsjettet.

– Men vi klarer ikke å ta begge med en gang, sier Solberg og viser til at Støre lovet penger til to sentre – i Bergen og Oslo.

MORTEN UGLUM / Aftenposten

Helikopter og bil for å rekke innom alt

Lørdagen tok hun helikopter i bruk for å rekke innom alle de fem stedene hun skulle besøke: Sandefjord, Drammen, Lillestrøm, Stovner og Mortensrud sør for Oslo.

Hun startet dagen på et valgkamparrangement på torget i Sandefjord. Dit kjørte hun i helikopter, som så fraktet henne videre til et tilsvarende arrangement på Gullskogen kjøpesenter i Drammen. Derfra skulle hun etter planen ha fløyet videre til Lillestrøm, men tunge regnværsskyer over Oslo forhindret videre forflytning via luften.

Dermed ble det bil til Strømmen Storsenter, Stovner senter og til slutt Mortensrudfestivalen på kunstgressbanen bak Senter Syd. Overalt hvor hun var lørdag var det horder av små og store som ønsket å ta selfie med statsministeren.

MORTEN UGLUM / Aftenposten

Angriper Støres lederegenskaper

Statsministeren kom også med et tydelig spark til utfordrer Jonas Gahr Støre for det hun mener er nye signaler på tampen av valgkampen. Da sikter hun både til Støres garanti om at det ikke blir giftdeponi i Brevik og til Arbeiderpartiets uttalelser om at man vil se på nedleggelsen av Andøya på nytt.

– Det er viktig å ha is i magen og vente til utredninger er ferdig. Det å være leder er å tørre å stå i slike saker og ikke vingle, sier Solberg.

Jonas Gahr Støre slår tilbake

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre er på valgkampturné på Vest- og Sørlandet. Overfor Aftenposten avviser Støre angrepene fra Solberg.

– Det å være leder er å følge med i tiden og kunne forstå hva som skjer når en sak er i utvikling. Erna Solberg burde ha fått med seg at Ap skrev inn i forsvarsforliket om Andøya at det var nødvendig å sikre seg at tallmaterialet, både for flytting og for nybygging på Evenes, måtte være etterprøvet og kvalitetssikret, sier Støre.

– Hvis Solberg vil ta beslutninger uten hensyn til informasjon som kommer, er jeg redd for at vi kan være på autopilot mot en situasjon der store forsvarsinvesteringer blir gjort på sviktende grunnlag. Vi har ikke endret syn, men vi har sagt vi skal gå inn i informasjonen, sier Støre.

Han avviser også at nytenkning om Brevik.

– Når det gjelder giftdeponi, så sa jeg tidlig i sommer og i vår at for Ap var det lite sannsynlig å gå inn for et giftdeponi i et tettbygget strøk mot lokalbefolkningens vilje. Det har jeg gjentatt, men det er ikke noe nytt i det hele tatt.

– Kan dere gi folk falske forhåpninger ved å si at dere vil se på Andøya på nytt, så kort tid før valget?

– Nei, jeg mener det er å være redelig å si at når vi skal gjøre investeringer i milliardklassen, skal vi være sikre på at vi gjør det på et godt grunnlag. Når det er reist tvil, må den ryddes til side før vi går videre, sier Støre.

«100 timer igjen- aksjonen» til Unge Høyre

Lørdagens program er ikke det siste statsministeren gjør før valgkampen er over for hennes del. Også søndag skal hun i aksjon. Hun skal innom et bo- og aktivitetssenter i Ski i Akershus, gå en tur rundt Sognsvann – hvis ikke været setter en stopper for akkurat det – og avslutter hun dagen i Bergen med «100-timer igjen»-aksjonen sammen med Unge Høyre og et siste husbesøk i Fana klokken ni om kvelden.

Statsminister Erna Solberg avlegger stemme på Apeltun skole i Bergen mandag klokken 10.30. Da er valgkampen definitivt over for i år.

– Det virker ikke som om velgerne er lei av oss ennå. Det har de vært på denne tiden før i valgkamper, sier Erna Solberg på vei opp rulletrappen Strømmen storsenter.

På spørsmål om hun er glad for at valgkampen nå er over, sier hun:

– Ja, på en måte. Jeg håper resultatet blir bra. Men seks uker uten en fridag, og med fullt tempo hver dag, er litt slitsomt, sier hun.