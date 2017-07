Politiloggen 29. juli

KRISTIANSAND: Flere tatt til sjøs

Politibåten i Kristiansand hadde ulike kontroller i natt. 32 båter ble sjekket. Fasiten ble at to fører ble anmeldt for promille, tre fikk forenklede forelegg for fart mens en fikk bot for ikke å ha brukt redningsvest.

LILLESAND: Promilletatt

03.40: Politibåten avdekker at en 25-åring kjører båt med promille. Blir anmeldt.

MANDAL: Båter fikk motorstans

To båter får motorstans i Mandalselva. Brannvesenet rykker ut og får havaristene slept inn til land.

KRISTIANSAND: Bortvist

02.07: En 36-åring lager kvalme i Vestre Strandgate. Blir bortvist fra sentrum for natta.

LILLESAND: Angrep vekter

00.07: En 23 år gammel mann pågripes etter at han hadde gått til angrep på en vekter ved bobilcampingen i Lillesand.

VENNESLA: Brann i handlekurv

23.59: Melding om smell og brann fra festplassen i Skoleveien i Vennesla. Viser seg at noen har påsatt en brann i en handlekurv. Saken politianmeldes.