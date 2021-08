Dette skjedde natt til torsdag

Trevarefabrikk på Romerike totalskadd i brann

Det brøt i natt ut brann i en trevarefabrikk på Fenstad i Nes på Romerike. Fabrikken er totalskadd, og det var fare for spredning til boliger.

– Det brenner veldig godt i bygget. Fra et nabohus er det evakuert to stykker, mens de som bor i et annet hus, var bortreist, fortalte operasjonsleder Trond Lorentzen i Øst politidistrikt til NTB.

Brasils høyesterett beordrer etterforskning av president Bolsonaro

En dommer i Brasils høyesterett beordrer etterforskning av president Jair Bolsonaro for hans langvarige angrep mot landets valgsystem. Presidenten hevder at det elektroniske valgsystemet vil føre til valgfusk, men har ikke lagt fram beviser for dette. Han ønsker et system med papirkopier av alle stemmene og har sagt at valget kan bli avlyst om han ikke får viljen sin.

Dette vil, ifølge ham, føre til at man skal kunne kontrollregne stemmer ved mistanke om juks. TSE, landets øverste valgdomstol, mener at et system med papirstemmer vil være mer sårbart for fusk enn det nåværende systemet og påpeker at det ikke er dokumentert noen tilfeller av valgfusk siden systemet ble innført i 1996.

USA jobber med vaksinekrav ved innreise

Biden-administrasjonen jobber med å innføre krav om at utlendinger som vil reise til USA, må være vaksinert mot covid-19, ifølge nyhetsbyråene AP og AFP. Kravet vil komme som del av administrasjonens trinnvise plan for å lette innreisereglene for utlendinger.

Det er foreløpig ikke satt opp noen tidslinje for når kravet vil innføres, da myndighetene fortsatt jobber med hvordan og når man trygt kan gå tilbake til vanlig reisevirksomhet. AP skriver at det trolig kun vil gis få unntak for vaksinekravet, men ikke noe om hvem disse unntakene vil gjelde for.

478 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 478 koronasmittede i Norge. Det er 125 flere enn samme dag i forrige uke og det høyeste siden slutten av mai.

Vi må tilbake til 26. mai for å finne et høyere tall på smittede registrert på ett døgn. Da lå det på 499. De siste sju dagene er det i snitt registrert 356 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 250, så trenden er stigende.

81 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

Det er registrert 81 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 33 over snittet de sju foregående dagene.

81 tilfeller er 17 flere enn på tirsdag, og 44 flere enn samme dag forrige uke. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 36 smittede per dag. Tallet på registrerte smittede i løpet av ett døgn har ikke vært høyere siden 4. juni, da tallet var 93.

Minst ti døde i bilulykke sør i Texas

En overfylt varebil med 29 passasjerer, stort sett migranter, var innblandet i en trafikkulykke på en øde landevei sør i Texas onsdag. Minst ti personer mistet livet, og tjue andre er skadd. Alle har fått alvorlige skader, ifølge myndighetene.

Varebilen hadde egentlig bare plass til 15 passasjerer. Den ble topptung i en sving, og sjåføren mistet kontrollen. Ulykken fant sted like etter klokka 16 lokal tid i Encino, som ligger om lag 8 mil nord for byen McAllen.