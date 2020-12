Kan bli sykepleierstreik i januar

Sykepleierforbundet og KS møtes hos Riksmekleren 5. januar for å bli enige om hovedoppgjøret. Dersom de ikke blir enige, kan 100 sykepleiere gå ut i streik.

Leder Lill Sverresdatter Larsen i NSF advarer at 100 sykepleiere vil bli tatt ut i streik dersom ikke partene blir enige hos Riksmekleren i starten av januar.Her i sitt hjem i Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

NTB

I første fase vil 100 sykepleiere i Ålesund, Kristiansand, Bodø, Gjøvik og Tromsø bli tatt ut i en eventuell streik, opplyser Norsk Sykepleierforbund (NSF) i en pressemelding.

– Vi går inn i meklingen med håp om og tro på en løsning. Partene har felles interesse av at vi løser dette. Ordførere og rådmenn i norske kommuner har over flere år sagt at sykepleiere er den yrkesgruppen det er vanskeligst å rekruttere til kommunene, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Hun sier det mangler 6.000 sykepleiere landet over, og at det er viktig å finne en løsning som sikrer tilstrekkelig med sykepleiere i kommunene i tiden framover.

– Det er nå vi har tariffoppgjør og det er en arena som nettopp er til for å ta opp medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sier hun.