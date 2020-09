Dette skjedde natt til fredag

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 11. september.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Foto: Noah Berger / AP / NTB scanpix

NTB

Flere funnet døde i skogbranner i California

De voldsomme skogbrannene nord i California i USA har krevd sju nye menneskeliv. Til nå er minst 10 er funnet døde og 16 personer er fortsatt savnet i den såkalte North Complex-brannen.

Brannen er allerede den dødeligste i California i år, og det er ventet at flere ofre blir oppdaget når redningsmannskapene tar seg inn i de utbrente områdene.

Norge kan få tre millioner vaksinedoser

Foto: Hans Pennink / AP / NTB scanpix

Norge kan få rundt tre millioner vaksinedoser med avtalene som er gjort til nå. Sverige er i ferd med å lande sju avtaler med koronavaksineprodusenter.

Sveriges forhandler om innkjøp av koronavaksiner på vegne av hele EU. Også Norge, Sveits og Island får ta del i handelen, selv om ingen av landene er EU-medlemmer. Norge får kjøpe én prosent av hele EUs kvote. Sverige får kjøpe to prosent.

121 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt registrert 11.876 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 121 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 244 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

I alt 845.522 personer var fram til onsdag testet for koronavirus i Norge. Siden onsdag i forrige uke er mer enn 83.000 personer blitt testet.

Portland forbyr bruk av CS-gass

Foto: Sean Meagher / The Oregonian via AP / NTB scanpix

Ordføreren og politisjefen i Portland i Oregon har gitt politiet i byen beskjed om å droppe bruken av CS-gass mot demonstranter umiddelbart.

Gassen er blant de vanligste formene for tåregass og har blitt brukt jevnlig av politiet i de flere måneder lange protesene mot rasisme og politivold i Portland.

Danmark vil ta statsborgerskapet fra fremmedkrigere

Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

En midlertidig lov som fratar fremmedkrigere med dobbelt statsborgerskap deres danske statsborgerskap, skal gjøres permanent, foreslår den danske regjeringen.

Regjeringens foreslår å oppheve en utløpsdato i loven og slik gjøre den permanent, skriver avisen Information. Den omstridte hasteloven fra oktober i fjor rammer primært fremmedkrigere som kjemper for IS i Syria og Irak og er foreløpig brukt fem ganger til å frata personer deres danske statsborgerskap.