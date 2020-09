Agder og Telemark bispedømmeråd skal ikke lenger spørre om samlivsform

Bispedømmerådet i Agder og Telemark har vedtatt å gå bort fra den omstridte praksisen med å be om opplysninger om samlivsform ved nyansettelser.

Leder Kai Steffen Østensen måtte bruke sin dobbeltstemme for å sikre flertall for å få få slutt på diskriminering av søkere med «feil» samlivsform Foto: Kristin Ellefsen

NTB

Vedtaket mandag skjedde med knappest mulig margin – seks mot fem stemmer, der leder Kai Steffen Østensen måtte bruke sin dobbeltstemme.

Dermed går bispedømmerådet inn for å endre bestemmelsen om lovlig diskriminering ved kirkelige ansettelser. Heretter skal opplysninger om samlivsform verken innhentes eller vektlegges.

I dag er det ulik praksis i de ulike bispedømmene i Norge når det gjelder ansettelser. Fram til nå har det kun vært Agder og Telemark, Stavanger, Bjørgvin og Møre bispedømmer, altså det tradisjonelle «bibelbeltet», som fremdeles har praktisert krav til samlivsform ved kirkelige ansettelser.

Bispedømmerådene i Bjørgvin og Møre skal behandle lignende saker i nærmeste framtid, skrev Agderposten i forrige uke.

– Jeg håper det blir et flertall for å fjerne paragrafen som tillater diskriminering av søkere. Det beste ville selvsagt være om det ikke ble et knapt flertall. Skulle det bli stemmelikhet, fem for og fem imot, vil jeg bruke dobbelstemmen min. Det mener jeg er riktig i en så viktig sak, sa Kai Steffen Østensen før bispedømmerådet diskuterte saken mandag.

Publisert: Publisert: 14. september 2020 14:07 Oppdatert: 14. september 2020 14:31