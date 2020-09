Flere kanoer har kantret ved Fredrikstad - uklart om alle er reddet i land

Flere skoleelever falt i vannet etter at en eller flere kanoer kantret ved Lyngholmen utenfor Fredrikstad. Det er uklart om alle er kommet seg i land.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Foto: Paal Audestad

Foto: Paal Audestad

Saken oppdateres.

– Inntil vi har fått bekreftet at alle er på land, fortsetter vi søket, sier operasjonsleder Svein Walle i Øst politidistrikt til Aftenposten.

En større redningsaksjon er i gang og det er flere helikoptre i luften.

I følge politiet var det elever og lærere fra en videregående skole som var på kanotur onsdag formiddag.

– En eller flere kanoer veltet, forteller Walle.

Flere elever og lærere har kommet seg på land.

– Pr. nå har vi kontroll på 22 elever og to lærere. Vi antar at det er det antallet som har vært på tur, men vi har ikke fått det endelig bekreftet.

Øst politidistrikt meldte om hendelsen klokken 10.47. På Twitter skrev politiet at nødetater på vei og at de også sendte redningshelikopter fra Rygge.

Foto: Paal Audestad

Hovedredningssentralen arbeider med å få oversikt.

– Det dreier seg om flere kanoer med totalt 24 personer, derav flere har kantret. Noen personer har tatt seg opp på land, noen er plukket opp av båter og noen av helikopter, sier redningsleder Erik Willassen, ved Hovedredningssentralen til Aftenposten.

De jobber nå med å få oversikt over om det er eventuelt savnede.

Ifølge Fredrikstad Blad er det skoleelever som har vært på kanotur.

– Vi vet at det var 24 elever på tur, og at det var flere av kanoene som kantret. Hvor mange som falt i vannet, eller hvor mange kanoer som kanteret, er vi foreløpig litt usikre på, men vi driver for øyeblikket og teller opp antall elever, sier Willassen til Fredrikstad Blad.