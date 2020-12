Solberg vil ikke love vaksine til alle voksne i første halvdel av 2021

Den svenske regjeringen lover at alle svensker over 18 år skal få koronavaksine i løpet av først halvdel av 2021. Norge vil ikke love det samme.

fullscreen next Statsminister Erna Solberg (H) vil ikke love vaksine til alle over 18 år i første halvdel av 2021. Her deltar hun i et videomøte om mobilisering av midler til vaksinearbeid med Bill Gates fra Bill & Melinda Gates Foundation tirsdag. 1 av 2 Terje Bendiksby / NTB

Statsminister Erna Solberg (H) sier til NTB at regjeringen har et ønske om å vaksinere flest mulig, men at svenskene og danskene «annonserer» mer på vaksinefeltet.

– Vi får like mye vaksiner som de får i forhold til befolkningsstørrelsen vår, men vi har vært litt mindre annonserende og kanskje litt mer opptatt av at vi er sikker på at vi har fast fisk, sier Solberg.

Første halvår

Sveriges sosialminister Lena Hallengren sa på en pressekonferanse tirsdag kveld at alle personer som er 18 år og eldre, og de yngre i risikogruppene, skal vaksineres i løpet av det første halvåret i 2021.

Gjennom en avtale i EU-regi har Sverige sikret nok vaksiner til hele befolkningen.

– Det finnes lyspunkter, det finnes en vår, sa Hallengren.

Hun fremholdt at vaksinering skal kunne starte allerede rundt årsskiftet. Tidligere har det vært anslått at det kunne skje i løpet av første kvartal.

Høyt ambisjonsnivå

Solberg sier Norges ambisjonsnivå er like høyt som Sveriges og Danmarks, og at alle voksne skal vaksineres så fort som mulig. Men hun vil ikke love noe.

– Det er avhengig av at det ikke blir stopp i vaksineproduksjonen, og at det ikke blir noen bivirkninger. Så det er mange spørsmål, men ambisjonsnivået vårt er akkurat det samme, sier Solberg.

Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet sa tidligere tirsdag til Aftenposten at det fortsatt er usikkert hvilke vaksiner som blir godkjent og hvor mye produsentene klarer å levere.

Ni milliarder svenske kroner

Massevaksinering er en stor logistisk utfordring, og svenske kommuner og regioner forbereder seg med full styrke for å være klare når en godkjent vaksine er tilgjengelig.

Eldre, personer i risikogrupper og ansatte i helse- og omsorgssektoren kommer først i køen.

Vaksinering skal være gratis i Sverige. Staten tar hele regningen for vaksinasjonsprogrammet på rundt 9 milliarder svenske kroner. Regionale myndigheter har ansvaret for å gjennomføre vaksineringen.