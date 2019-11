Frode Berg fri etter nesten to år i fengsel

Detaljene rundt Bergs ankomst til Norge er foreløpig ikke kjent, men både hans kone Anita og datter Christina befant seg fredag i Oslo.

– Vi er glade og lettet, sier Anita Berg til NTB.

Hun har ikke snakket med ektemannen på én måned.

Overleveringen skjedde etter at de siste bitene i en spionutvekslingsavtale mellom Russland og Litauen falt på plass.

Frode Bergs norske advokat Brynjulf Risnes har reist til Litauen.

– Han kom for kort tid siden over grensa fra Kaliningrad. Jeg er i Litauen og venter på å møte ham snart, sier Risnes.

Ifølge en pressemelding fra Statsministerens kontor ble den pensjonerte norske grenseinspektøren overlevert til ambassaden i Litauens hovedstad Vilnius fredag klokken 11. Berg vil komme hjem til Norge og gjenforenes med sin familie, heter det.

Solberg takker Litauen

– Vi er glade for at Frode Berg nå kommer hjem til Norge, som en fri mann. Jeg vil takke litauiske myndigheter for samarbeidet og for den innsatsen de har gjort for å få Berg fri, sier statsminister Erna Solberg (H) i pressemeldingen.

Bare minutter tidligere holdt litauiske myndigheter en pressekonferanse der de bekreftet at nordmannen var en del av spionutvekslingen. Fredag benådet presidenten i Litauen de to spionasjedømte russerne Nikolaj Filiptsjenko og Sergej Moisejenko, som deretter ble utvekslet med Berg og to spionasjedømte litauere i russisk fangenskap.

Både Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) vil kommentere saken ytterligere senere fredag.

– Tiden i fengsel har vært en stor belastning for Frode Berg og hans nærmeste. Vi er glade for at han nå kan gjenforenes med sin familie. Vi har arbeidet systematisk for å få Frode Berg hjem helt fra han ble arrestert, sier Søreide.

«Alvorlig spiondom»

Berg har sittet fengslet i Moskva siden desember 2017. Han ble i april i år dømt til 14 års fengsel for spionasje.

– Jeg er svært glad for at Frode Berg nå er benådet etter å ha fått en alvorlig spiondom mot seg, sier etterretningssjef Morten Haga Lunde via sin talsperson Ann-Kristin Bjergene til NTB.

Bjergene vil ikke svare på spørsmål om E-tjenesten nå kan bekrefte at Berg var på oppdrag for dem i Russland.

Plikter ikke å forklare seg

Hva som vil skje når Berg kommer til Norge, er foreløpig uklart. E-tjenesten vil trolig være svært interessert i å høre Bergs versjon av hva som skjedde da han ble pågrepet under et besøk i Moskva i desember 2017, og ikke minst hva han har fortalt til russisk etterretning.

Men Berg har ingen plikt til å forklare seg, ifølge etterretningsekspert Ola Kaldager.

– Når Frode Berg kommer til Norge, er han en fri mann. Han er ikke forpliktet til å snakke med E-tjenesten dersom han selv ikke ønsker det, sier Kaldager til NTB.

Han påpeker at E-tjenesten ikke har pågripelsesmyndighet og derfor ikke har noen mulighet til å tvinge Berg til å fortelle. E-tjenesten har tidligere blitt anklaget for å ha sendt en norsk agent på et risikooppdrag han ikke var forberedt på.

– Hele denne saken er en skandale, sier Kaldager.