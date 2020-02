Opposisjonen strammer grepet om fiskeriministeren

SV fremmer mistillitsforslag mot Geir Inge Sivertsen (H) på grunn av etterlønnssaken. Ap og Sp teller på knappene, mens Frp er i tvil om statsrådens dømmekraft.

Etter bare en drøy måned som statsråd får fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) et mistillitsforslag mot seg. Foto: Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

– Vi har ikke tillit til Geir Inge Sivertsen som fiskeriminister, slår SV-leder Audun Lysbakken fast.

Fredag ble det klart at Sivertsen blir sittende som fiskeriminister, trass i opposisjonens klare beskjed om at tilliten var ødelagt etter stadige avsløringer om etterlønn, dobbeltlønn og styreverv i strid med stillingsinstruksen.

SV hadde i utgangspunktet krevd at statsminister Erna Solberg måtte gi Sivertsen sparken i statsråd fredag.

– Mistillit riktig

Sivertsen har nå betalt tilbake 120.000 kroner han fikk i etterlønn som ordfører i Lenvik kommune. Likevel er det riktig å fremme mistillitsforslag, mener Lysbakken.

– Mistillit er riktig fordi statsråden har mottatt etterlønn han ikke skulle hatt, og ikke ryddet opp før dette ble en sak i mediene, sier han.

For SV handler saken først og fremst om at de på toppen skal behandles som alle andre, understreker Lysbakken, som peker på at folk som har mottatt penger de ikke har krav på fra Nav, blir straffet hardt.

– Da kan ikke en statsråd i samme situasjon slippe unna uten reaksjon. Denne saken burde vært løst av Erna Solberg. Når hun ikke tok grep i statsråd i dag, er det tydelig at bare Stortinget kan sørge for en reaksjon mot fiskeriministeren, sier han.

Solberg-regjeringen har ikke lenger flertall på Stortinget, noe som betyr at dersom en samlet opposisjon, inkludert Frp, støtter SVs mistillitsforslag, må Sivertsen gå. Solbergs mottrekk kan være å stille kabinettsspørsmål, det vi si å true med at hele regjeringen går av.

Ap: Meget alvorlig

Arbeiderpartiet teller foreløpig på knappene om de vil stille seg bak mistillitsforslaget, opplyser næringspolitisk talsmann Terje Aasland til NTB.

– Vi har ikke tatt endelig stilling, men vurderer dette nå. Men det er kommet fram så mange ting at vi ikke har tillit til statsråden lenger. Det som er avdekket til nå, er meget alvorlig, sier han.

Heller ikke Senterpartiet har bestemt seg, men skal drøfte saken i stortingsgruppa neste uke, opplyser parlamentarisk leder Marit Arnstad til NTB.

Hun mener at det grunnleggende problemet ikke løses ved mistillit til fiskeriministeren, men at problemet er dårlig dømmekraft hos statsministeren og hennes kontor.

– Det som forundrer meg, er at statsministeren ikke er tydeligere overfor sine statsråder om hva som er reglene, sier Arnstad.

Frp tviler på dømmekraft

Frp har så langt ligget lavt i saken. Men i en uttalelse til Aftenposten fredag trekker tidligere parlamentarisk leder Hans Andreas Limi Sivertsens vurderingsevne og dømmekraft i tvil.

– Etter alt det som er avdekket, er det grunn for statsministeren til å vurdere om han har den dømmekraft som kreves av en statsråd, sier Limi til avisa.

Rødt støtter på sin side mistillitsforslaget.

– Stortinget kan ikke leve med en minister som misbruker offentlige ordninger for etterlønn, og som til og med mener at dobbeltlønna har vært velfortjent. Det er det vel ingen utenfor regjeringskontorene som tror på, sier partileder Bjørnar Moxnes.