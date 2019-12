UNN: Kvinne i 20-årene i Tromsø døde mandag kveld

En jente i barneskolealder døde på UNN mandag kveld etter å ha blitt funnet i sjøen utenfor Tromsøya. En kvinne i 20-årene døde også, opplyser sykehuset tirsdag morgen.

To av jentene som ble funnet i sjøen utenfor Tromsøya mandag, er sendt til Rikshospitalet i Oslo.

Luftambulanseflyet med de to jentene om bord landet på Gardermoen klokken 5.55 tirsdag morgen.

Det var klokka 17.28 mandag kveld at politiet fikk melding fra en forbipasserende om at det var observert en barnevogn, og at det gikk spor ned til vannet. Da melder kom ned til vannet, ble det gjort funn av gjenstander, blant annet støvler, i vannkanten.

Da politiet rykket ut til området Fagereng i Tromsø, fant de fire livløse personer i sjøen, og det ble gitt livreddende førstehjelp på stedet før de ble fraktet til sykehus.

– Per nå kan vi ikke si om det er begått en straffbar handling, en ulykke eller hva som har skjedd, sa politistasjonssjef Anita Hermandsen i Tromsø på en pressekonferanse mandag kveld.

Alle fire er utenlandske statsborgere, og pårørende er varslet. Ved 23-tiden opplyste Hermandsen til NTB at de ikke er helt ukjente for politiet, men at de foreløpig ikke vil si hva slags statsborgerskap de fire har.

Det er ikke kjent hvor lenge de fire hadde ligget i vannet før de ble hentet opp.

En kvinne Nordlys har snakket med, opplyser at hun observerte den forlatte barnevognen, som politiet har knyttet til hendelsen, på stedet ved 16.30-tiden.