Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 1. juli.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Foto: Kin Cheung / AP / NTB scanpix

NTB

Carrie Lam hyller Kinas sikkerhetslov

– Innføringen av den nye sikkerhetsloven er den viktigste utviklingen i forholdet mellom den sentrale regjeringen og Hongkong siden tilbakeføringen, sa Lam natt til onsdag.

Tirsdag undertegnet Kinas president Xi Jinping den omstridte sikkerhetsloven. Loven åpner blant annet for å straffe demonstranter som ødelegger kjøretøy med livstid i fengsel, og stenging av selskaper som handler i strid med loven.

Tirsdag undertegnet Kinas president Xi Jinping den omstridte sikkerhetsloven. Loven åpner blant annet for å straffe demonstranter som ødelegger kjøretøy med livstid i fengsel, og stenging av selskaper som handler i strid med loven.

Venezuela avholder valg i desember

Foto: Ariana Cubillos / AP / NTB scanpix

Valgkommisjonen i Venezuela sier det blir parlamentsvalg i desember for å fornye nasjonalforsamlingen, som er den eneste opposisjonskontrollerte institusjonen i landet.

Opposisjonsleder Juan Guaidó, som anerkjent som midlertidig president av om lag 60 land, anklager Maduro-regjeringen for å rigge valget.

Wall Street avsluttet sterkt kvartal

Foto: Mark Lennihan / AP / NTB scanpix

Aksjemarkedene på Wall Street steg tirsdag da børsen avsluttet sitt beste kvartal siden 1998. Den brede S&P 500-indeksen la på seg 1,5 prosent, noe som resulterte i en økning på nærmere 20 prosent i andre kvartal. Det er den sterkeste veksten siden 1998.

Indeksen slår dermed tilbake etter et tap på 20 prosent de tre første månedene i år – markedets verste kvartal siden finanskrisen i 2008.

Handelseksplosjon på Oslo Børs under koronakrisen

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I løpet av årets første halvår har det på Oslo Børs vært mye høyere aktivitet enn vanlig, skriver Finansavisen.

– Hvis vi ser på gjennomsnittet for handler per dag hittil i 2020, ligger dette 68 prosent over gjennomsnittet for 2019, opplyser kommunikasjonssjef Geir Harald Aase på Oslo Børs

21 nye koronatilfeller i Norge

Foto: Esteban Felix / AP / NTB scanpix

Det var ved midnatt registrert 8.887 tilfeller av koronasmitte i Norge. Dette er en økning på 21 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 32 tilfeller.

I alt 18 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var mandag registrert 250 døde som følge av sykdommen.

Nær 60.000 koronadødsfall i Brasil

Foto: Leo Correa / AP / NTB scanpix

Brasil rapporterte tirsdag om 1.271 nye koronarelaterte dødsfall. Det bringer det samlede dødstallet opp i 59.656.

Ingen andre land har rapportert om like mange nye dødsfall det siste døgnet, viser oversikten til Worldometers. Drøyt 1,4 millioner er registrert smittet av covid-19 i landet.