Ap og Sp sikrer flertall for E18-utbygging i Viken

Ap og Sp i Viken støtter at fylket gir en bompengegaranti for å bygge ut E18. MDG og SV bryter det rødgrønne samarbeidet og går ut av fylkesrådet.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

NTB

– Vi bør alle bestrebe oss på å lande denne saken en gang for alle. Det er nok omkamp og trenering av lovlig fattede vedtak. Nå må vi få en avklaring, sa fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) på en pressekonferanse mandag.

Hun viste til behovet for å sikre finansieringen av Fornebubanen, som også er en del av Oslopakke 3.

MDG og SV hadde på forhånd varslet at de ikke kunne støtte en bompengegaranti for utbygging av motorveien, som staten krever for å bidra med sin del av utbyggingen vest for Oslo.

Brenna opplyser at Ap og Sp vil fortsette i fylkesrådet sammen. De vil styre videre på den rødgrønne plattformen som de ble enige om i fjor høst, opplyser Anne Beathe Tvinnereim (Sp), som er fylkesråd for klima og miljø.