Trumps søster omtaler ham som slem og hyklersk i hemmelig lydopptak

USAs president Donald Trumps storesøster Maryanne Trump Barry sier i et skjult lydopptak at broren er slem, løgnaktig og at han ikke har noen prinsipper.

USAs president Donald Trump blir karakterisert som både løgnaktig, slem og hyklersk av søsteren sin Maryanne Trump Barry i et hemmelig lydopptak offentliggjort av Washington Post. Foto: Evan Vucci / AP / NTB scanpix

Derfor er han ikke til å stole på, sier søsteren i opptaket som er blitt offentliggjort av Washington Post.

Opptaket er spilt inn av Trumps niese Mary Trump, som har skrevet bok om oppveksten til Donald i den ifølge henne dysfunksjonelle Trump-familien.

Søsterens karakteristikker er de siste i rekken av lite flatterende beskrivelser av presidenten fra folk som står ham nær. Forskjellen er at det denne gangen ikke kommer fra en avskjediget stabsansatt eller forretningspartner, men fra en av presidentens nærmeste slektninger.

Barry slakter brorens innvandringspolitikk, og sier at alt han gjør er for å tekkes velgerbasen.

– Han har ingen prinsipper. Ingen. Hans forbaskede tvitring og løgner. Å herre gud, sier hun i opptaket.

I opptaket sier også Barry til niesen at problemet er «hvor hyklersk alt er. Det er hykleriet og hvor slem han er. Donald er slem», sier hun.

I opptaket omtales også en av påstandene i Mary Trumps bok om at presidenten skal ha betalt noen for å ta inntakseksamenen til universitetet for ham.

– Han kom inn på universitet i Pennsylvania fordi han fikk noen til å ta eksamen, sier Barry, og legger til at hun til og med husker hva han som tok eksamen heter.

Verken president Trump eller Det hvite hus har foreløpig kommentert opptaket.