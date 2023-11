– Nei, så trist. Vi hadde et så fint møte sammen i sommer, da han så på showet mitt. Da satt han og felte en tåre. Det var et fantastisk møte med ham. Et gledens, siste møte, forteller hun til Se og Hør.

– Dette var skikkelig trist. Dette er en bauta som forsvant. Han har betydd veldig mye for oss utøvende og publikum.

De to reiste rundt i månedsvis sammen, forteller hun til VG.

– Yngvar utviklet seg til en fantastisk regissør og tekstforfatter. Han var veldig bra.

Blant høydepunkt Myhre trekker fram, var forestillingen «I all Wenchelhet». Numme oversatte også sangen «Ring a Ring of Roses» til «Du og jeg og vi to», som Wenche Myhre sang.