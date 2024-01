Kort tid etter at Alaska Airlines-flygingen tok av fra Portland mot Ontario i California litt før klokken 17 fredag lokal tid måtte det tilbake og nødlande.

Årsaken var at kabinveggen på flyet – en Boeing 737 Max 9 – hadde blåst ut.

Les mer om hendelsen her.

Flyet hadde 171 passasjerer og seks besetning om bord da hendelsen skjedde. Alle kom uskadet fra flygingen.

Like etter satt flyselskapet alle sine 65 737 Max 9-fly på bakken. Nå har tilsynet i USA beordret at totalt 171 fly skal undersøkes før de får fly igjen, skriver Bloomberg.

United Airlines har måttet innstille om lag 60 flygninger lørdag.

Boeing opplyser lørdag kveld at de støtter luftfartstilsynets beslutning om å undersøke flyene.

– Sikkerhet vil styre våre beslutninger mens vi gjennomfører denne undersøkelsen, sier administrator i FAA Mike Whitaker.

Den amerikanske havarikommisjonen National Transportation Safety Board (NTSB) har også startet undersøkelser.

Tidligere har hele Boeings 737 Max-flåte blitt satt på bakken etter at to fly styret i 2019.

Alaska Airlines satt alle fly på bakken umiddelbart etter hendelsen. I en oppdatering opplyser de at de har fullført inspeksjoner over en fjerdedel av flyene, ifølge Bloomberg.

Alaska Airlines har satt 65 fly på bakken. Foto: STEPHEN BRASHEAR / AFP / NTB

– Hver enkelt fly vil kun settes tilbake i drift etter vedlikehold og en fullstendig sikkerhetsinspeksjon, skrev toppsjef i Alaska Airlines Ben Minicucci på selskapets nettsider, lørdag morgen norsk tid.

737 Max er Boeings desidert mest populære modell, og er selskapets største inntektskilde.

Flyet ble levert til Alaska Airlines så sent som i oktober. Like før hendelsen rapporterte besetningen om et trykkproblem i kabinen. Like etter blåste en del av veggen på størrelse med en dør rett av flyet.

– Plutselig hørte jeg et stort smell, sier passasjeren Elisabeth Le til KCAL News.

– Da jeg så til venstre manglet en stor bit av flyet, og lyden fra vinden var ekstremt høy. Det blåste sterkt inn i flyet, men alle ble sittende i setene sine, sier hun.

Ifølge Bloomberg har det kinesiske luftfartstilsynet kalt inn til hastemøter for å avgjøre om også de må sette fly på bakken.

Norwegian har også Boeing 737 Max-fly i flåten, men ikke den aktuelle Max-9 varianten. Selskapet sier lørdag morgen til E24 at deres flyginger ikke påvirkes av hendelsen i USA.

737 Max 9-flyene har, ifølge Flightradar24, en ekstra nødutgang sammenlignet med den kortere 737 Max 8.