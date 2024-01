Flere fortøyde båter er under vann, eller på vei ned. Brannvesenet opplyser til Aust-Agder Avis at de forsøker å redde det de kan, men at de ikke kan redde alle.

Brannsjef Neil Blandford i Risør ber alle om å være svært forsiktige på stedet. All snøen gjør det vanskelig å vite hvor man kan gå trygt.

– Det er viktig å være klar over farene her, og ikke risikere liv og helse for å redde båten sin. Jeg oppfordrer ikke folk til å ta turen ut på bryggene i dag. Det er veldig uoversiktlig, og skulle man falle i vannet, er det heller ikke lett å komme seg opp, sier han.