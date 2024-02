– Et fly som skulle til Kristiansand, skulle ut fra gate, og så kom det for nært et annet av våre fly som sto parkert, slik at vingespissen kom borti det parkerte flyet, sier kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian til NTB.

Begge de involverte flyene tilhører Norwegian.

– Det skjedde under svært lav fart, så det har kun blitt materielle skader. Vi fikk ganske raskt gjort klar to fly som passasjerene kunne overføres til, sier Tuman.

På vei til nye fly

Rundt klokka 18.40 var passasjerene i flyet som sto parkert, kommet av flyet og på vei til et erstatningsfly. Passasjerene på Kristiansand-flyet ventet da på en buss som skulle ta dem til det nye flyet.

Kommunikasjonsdirektøren opplyser at det blir litt forsinkelser. Han kjenner foreløpig ikke omfanget på skadene på flyene eller hvorfor sammenstøtet skjedde.

– Vi skal se på om dette er noe som enkelt kan la seg reparere, eller om det må større reparasjoner til. Nå skal vi se på hva vi skal gjøre med flyene og årsaken til at dette skjedde, sier han.

Kommunikasjonssjef Monica Fasting ved Oslo lufthavn bekrefter at sammenstøtet skjedde i lav fart.

– Ifølge operasjonssentralen vår, så var det ikke høy fart involvert, sier hun.

Ble sjokkert

Thomas Neteland var om bord på det ene flyet. Han sier til VG at folk ble sjokkert over det som skjedde.

– Det gikk rolig for seg ut fra gaten, så begynte det plutselig å riste mye i flyet. Folk var stille i etterkant, før alle skjønte hva som foregikk. Da begynte folk å le, sier Neteland til avisen.

Havarikommisjonen ved avdelingsdirektør Kåre Halvorsen opplyser til VG at de er varslet om hendelsen.

– Vi vet hva som har skjedd og skal se nærmere på saken i morgen, sier Halvorsen.