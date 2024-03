Elever ved en av skolene menigheten driver får ikke tilstrekkelig opplæring i en rekke fag, skriver Utdanningsdirektoratet (Udir) i en tilsynsrapport. Udir har ført tilsyn med skolen siden i høst, skriver Vårt Land.

Dagen har også omtalt saken tidligere denne uken.

Udir konkluderer med at skolens opplæring i fagene norsk, samfunnsfag, naturfag og KRLE ikke dekker fagenes læreplaner.

I rapporten pålegges skolen å endre undervisningen slik at den er i samsvar med godkjente læreplaner innen 29. mai.

– Det er en prosess som vil bli startet umiddelbart, og der vi vurderer at vi skal kunne imøtekomme direktoratets krav uten at det går på bekostning av skolens religiøse ståsted, sier rektor Brynjulf Korsmo i en pressemelding.

Vårt Land har tidligere omtalt at Menigheten Samfundets skoler bruker en lærebok i KRLE for 10. trinn som lærer at mannen skal «styre» og «regjere» sin kone.

Trossamfunnet som driver Menigheten Samfundet ble stiftet i 1890 etter at en gruppe fra den kristne sekten kjent som «sterktroende» på Sør- og Sør-Vestlandet ikke kunne akseptere endringer i liturgien i statskirken. Menigheten har om lag 1500 medlemmer i Egersund- og Kristiansand-området.