Israel har gått inn på Gaza-sykehus

Det israelske militæret har satt i gang en målrettet aksjon mot Hamas i en del av Shifa-sykehuset på Gazastripen. De opplyste om aksjonen på X like etter klokka 1 i natt.

Til Al Jazeera opplyser en talsperson for helsedepartementet på Gazastripen at de israelske styrkene leter gjennom kjelleren ved sykehuset, som er det største på Gazastripen. Det er blitt omringet som en del av den israelske bakkeoffensiven, og Israel hevder at militante driver med fordekt militærvirksomhet fra sykehusets område. Dette er blitt avvist fra palestinsk side.

USA: Sykehus og pasienter må beskyttes

Det hvite hus sier i en uttalelse i natt at USA ikke støtter et angrep mot sykehus fra lufta og heller ikke ønsker en skuddveksling på et sykehus.

– Vi støtter ikke et angrep mot et sykehus fra lufta, og vi ønsker ikke en skuddveksling på et sykehus der uskyldige, hjelpeløse og syke mennesker som prøver å få den medisinske hjelpen de fortjener, er fanget i kryssild, sier en tjenesteperson i det nasjonale sikkerhetsrådet.

Midlertidig budsjettløsning på plass i USA

I Representantenes hus i USA er det stemt fram en avtale for å hindre offentlig nedstengning. Den sendes nå til behandling i Senatet. Avstemningen i natt norsk tid endte med et flertall på 336 mot 95 stemmer, og enigheten gikk på tvers av partilinjene. Avtalen kan gi finansiering til midten av januar neste år.

Avtalen viser at Mike Johnson, lederen for Representantenes hus, er villig til å forlate republikanere godt ute på høyresiden og arbeide sammen med demokrater for å holde det offentlige i gang midlertidig. Det samme grepet førte til at forgjengeren hans, Kevin McCarthy, måtte forlate vervet for få uker siden.

Mann skutt ved Stockholm

En mann i 30-årene er fraktet til sykehus etter å ha blitt skutt i et rekkehus i Upplands Väsby, nord for Stockholm. Han skal ikke være livstruende skadd.

Saken etterforskes som drapsforsøk, og politiet lette i natt etter en eller flere gjerningspersoner.

Mindreårige pågrepet etter ransforsøk i Kristiansand

Tre mindreårige gutter ble i natt pågrepet i Kristiansand for forsøk på ran av person, trusler mot person og vold mot politiet. Politiet har beslaglagt både kniver og en machete.

Politiet opplyser at ingen personer kom til skade.

Rødt vil øke skattene med nesten 27 milliarder

Rødt ønsker å øke skattene med 26,8 milliarder kroner i sitt alternative budsjett.

I budsjettet, som legges fram onsdag, vil de med under 800.000 kroner i inntekt få en total skattelette på 12 milliarder, mens de rikeste må belage seg på en samlet skatteøkning på 30 milliarder, skriver Klassekampen.

Statkraft: Taktskifte må til for å nå klimamålet

I dag legger Statkraft fram sin Lavutslippsscenario-rapport. Der kommer det fram at kutt i klimagassutslipp og grønn industri gjør at kraftforbruket i Norge vil øke betydelig fremover. I rapporten skriver Statkraft at det trengs et taktskifte dersom Norge skal nå klimamålet for 2030.

Statkrafts analyser viser blant annet at videre utbygging av fornybar kraft og elektrifisering sammen med energieffektivisering er hovedløsningene for videre utslippskutt i Norge.

Sinner slo Djokovic i ATP-sluttspillet

Jannik Sinner slo verdensener Novak Djokovic i ATP-sluttspillet i Torino. Etter tre timers spill vant italieneren 7-5, 6-7, 7–6. Kampen varte til over midnatt.

Dersom Sinner hadde vunnet i strake sett, hadde han sikret seg en billett til semifinalen. Nå må i stedet 22-åringens skjebne avgjøres i den siste gruppespillskampen, der han møter danske Holger Rune.