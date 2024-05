– Jeg er glad og stolt for at MDG nå har vedtatt en effektiv og forståelig klimapolitikk som er realistisk, og som faktisk leverer det vi er bedt om av FN og våre forpliktelser under Parisavtalen, sier Une Bastholm i en pressemelding der de nye vedtakene presenteres.

Blant vedtakene er et nytt mål for utslippskutt. Partiet vil at Norge skal kutte 80 prosent av sine territorielle utslipp innen 2035 sammenlignet med 1990, og at dette målet skal meldes inn til FN.

Det ble i tillegg vedtatt veivalg for hvordan målet skal nås, blant annet en strengere prioritering av kraftbruk og en bedre ivaretakelse av naturens karbonlager.

Bastholm benytter anledningen til å kritisere både statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Erna Solberg (H) for det hun mener er en planløs og nølende klimapolitikk som ikke kutter utslipp.

– Det er mangelen på forpliktelser og forutsigbarhet som nå truer en rettferdig omstilling, fordi det er de pengesterke folkene og bedriftene som klarer seg best. Det vil MDG gjøre noe med, og det er jeg stolt av, sier Bastholm.