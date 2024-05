Det er uklart når strekningen åpner igjen, opplyser Bane Nor.

Togselskapet Go-Ahead opplyser at brannen har oppstått i området ved Fidjetun, og at det er satt inn buss for tog mellom Kristiansand og Neslandsvatn.

Sørlandsbanen går fra Oslo til Stavanger via Kongsberg og Kristiansand.