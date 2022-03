Vibeke Fürst Haugen er ansatt som ny toppsjef i NRK etter Thor Gjermund Eriksen. Dette er første gang at en kvinne ansettes i stillingen.

Det opplyste NRKs styreleder Birger Magnus på en pressekonferanse på Marienlyst torsdag ettermiddag.

Vibeke Fürst Haugen er direktør for Marienlystdivisjonen i NRK.

– Videreutvikling av NRK som organisasjon ble vektlagt i vurderingen av kandidatene, sa Magnus.

Han sa videre at styret har gjort et omfattende arbeid i vurderingen, og at det til slutt sto mellom Fürst Haugen og nyhetsredaktør Helje Solberg.

– Det er et kompliment til både NRK og Thor Gjermund Eriksen at vi hadde to så sterke interne kandidater. Begge er godt respekterte ledere og utviklingsorienterte. Begge det NRK selv ønsker å være – åpne, modige, troverdige, sa han.

Fürst Haugen har lang erfaring fra NRK.

– Hun kjenner NRK godt, har vært i ledergruppen de siste ni årene og fungert som kringkastingssjef i Thor Gjermund Eriksens fravær, sa Magnus.

Han roste Fürst Haugen blant annet for hennes nysgjerrighet for å finne nye måter å gjøre ting på.

Kunngjøringen skjer bare én dag etter at søkerlisten ble offentliggjort.

Totalt sto 22 personer på søkerlisten, men få av dem var kvalifisert for stillingen.

Nåværende kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen slutter i år etter å ha hatt stillingen siden 2013.