Regjeringen sitter mandag i budsjettkonferanse der de arbeider med neste års statsbudsjett. Med seg i fanget har regjeringen fått den nye situasjonen krigen i Ukraina har skapt med voldsomme drivstoffpriser.

Parlamentarisk leder for Sp Marit Arnstad sa i fjor at det var uaktuelt for partiet å sitte i en regjering som øker bensinprisen til 20 kroner. Den siste tiden har prisene passert 23-tallet flere steder.

– Det er mye engasjement knyttet til drivstoffprisene. Fra mitt ståsted så må det handles. Det politikerne kan gjøre noe med, er veibruksavgiften og CO₂-avgiften, samlet rundt 6–7 kroner per liter, sier fylkesleder i Troms Sp og stortingsrepresentant Ivar B. Prestbakmo til VG.

Likelydende kommer fra Ole Herman Sveian i Trøndelag Sp. Også I Vestfold, Østfold og Hordaland ber de om raske grep.

– Vi kan ikke over tid sitte i regjering med så høye energipriser som nå, det tåler ikke landet, sier Jostein Ljones, fylkesleder i Hordaland.

Mandag kom også nyheten om at den svenske regjeringen legger fram en støttepakke til det svenske folk for å bøte på de høye drivstoffprisene. Den svenske pakken har en totalramme på 14 milliarder svenske kroner og skal blant annet gå til å redusere drivstoffavgiften og øke bostøtten for barnefamilier.

I tillegg foreslår den svenske regjeringen å innføre et engangstilskudd på 1.000 svenske kroner til alle privatpersoner som eier en bil.