Den tvungne meklingen startet søndag, og fristen gikk ut ved midnatt.

Mekler Carl Petter Martinsen opplyste til NRK tirsdag morgen at det er stor avstand mellom partene, men god stemning ved bordet. Mekleren fortalte videre at de neppe blir ferdige med det første, og at de kommer til å bruke formiddagstimene på å prøve å komme fram til en løsning.

– En god del gjenstår, men det har likevel vært framgang på spesifikke punkter av betydning for partene, sa Martinsen til NTB natt til tirsdag.