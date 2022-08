Pelosi reiste fra Taiwan onsdag etter et kort besøk som utløste rasende reaksjoner fra Kina, som anser det selvstyrte Taiwan som en del av sitt territorium.

Øvelsene med skarp ammunisjon finner sted i en rekke områder rundt Taiwan, noen steder bare 20 kilometer fra kysten.

Ifølge avisa Global Times skal det brukes skarp ammunisjon, og for første gang skal det skytes ut missiler over taiwansk territorium. Under øvelser som startet tirsdag, simulere kineserne en blokade av Taiwan.

Kina forsvarer de planlagte øvelsene og øvelsene som startet tirsdag, og legger skylden for den økte spenningen på USA. USA på sin side advarer og kaller øvelsene uansvarlig.