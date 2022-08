– Det er ikke lett å begynne en kamp når man har sånne utfordringer. Jeg er utrolig stolt over hva guttene har fått til, forteller Bjørn Gunnar Andersen til Aftenposten.

Fredag døde sønnen hans Daniel. De siste ukene har 18-åringen fra Bamble i Telemark vært innlagt på sykehus.

«Daniel sovnet stille og rolig inn på intensiven på Skien sykehus. Heldigvis hadde han det ikke vondt de siste timene før han sovnet stille inn», skriver broren Simen (20) på Facebook.

Brødrene er blitt kjent gjennom videoer på Youtube. Åpenhjertig fortalte de om livet med sykdommen Duchennes muskeldystrofi. Begge brødrene sitter i rullestol. Videoene handler blant annet om hvordan de opplevde mobbing.

Målet deres var å motbevise fordommer og gjøre at færre ble mobbet.

Youtube-brødrene Simen og Daniel på en av Odds eliteseriekamper i 2019. De er fra fotballagets nærområde. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Meldinger varmer

Familien vil at Daniel skal bli husket for denne kampen.

– Det har vært opplevelser som nesten ingen andre 18-åringer kan klare. Det er jeg veldig stolt over, sier faren.

Selv om det varmer å tenke på fine ting de opplevde med Daniel, mener Andersen at tiden fremover ikke blir enkel.

Fredag har han mottatt flere tusen meldinger. Daniels far synes det er godt å vite at kampene de kjempet, har satt spor.

– Det varmer veldig. Vi har fått hilsener fra omtrent hele Norge. Alt fra idrettsstjerner til skuespillere.

Vant priser for åpenheten

Brødrene har vunnet flere priser. I 2017 ble de kåret til «årets meningsbærer» på Gullsnutten. En film om brødrene ble i 2019 nominert i kategorien beste TV-dokumentar i Gullruten.

– Det var ingen som så for seg at det ville bli et så omfattende livsverk. Simen driftet dette mest. Han har også ambisjoner om å fortsette med Youtube og Tiktok og andre arenaer, forteller faren.

Muskelsykdommen brødrene levde med, er sjelden og alvorlig, ifølge Helse Norge. Duchennes muskeldystrofi skyldes en feil i muskelcellene. Gradvis blir funksjonen i musklene svekket.

Broren Simen takker på Facebook for alle meldinger og støtte i en tung tid.

– Gruet meg litt til å lage denne

Brødrene delte videoer fra dagliglivet på appen Tiktok. Der hadde de rundt 23.500 følgere. Noen av videoene er sett over en halv million ganger.

Fredag kveld delte Simen den triste nyheten med sine følgere.

– Jeg har gruet meg litt til å lage denne Tiktok-en. Jeg håpet aldri jeg skulle lage en slik Tiktok noen gang, begynner 20-åringen.

Samtidig som han takker for støtten, kjemper han mot tårene.

– Jeg kommer fortsatt til å lage Tiktok. Jeg skal ikke la livet stoppe helt opp. Jeg skal prøve å komme meg så bra som mulig gjennom det her. Tusen takk for all støtten, så får vi ta vare på hverandre.