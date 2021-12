– Så ble det ingen vanlig jul i år heller, åpner kongen med i sin videohilsen.

Kong Harald fortsetter med å si at det nok er mange som går inn i julen både med skuffelse, savn og bekymring for framtiden, men at han har et varmt håp om at julehøytiden tross alt blir preget av varme og omsorg for hverandre.

Deretter oppfordrer kongen til at man tar en telefon til noen som vil sette pris på det, sender en hilsen til noen som trenger det eller går en tur sammen med noen.

– Vi har alle muligheter til å gjøre livet litt lysere for mennesker rundt oss, sier kong Harald før han avslutter med å ønske en riktig god jul til alle fra kongefamilien.