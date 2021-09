Det bekrefter stortingspresident Tone W. Trøen (H) i en epost til NTB.

– Stortingets presidentskap har besluttet en gjennomgang av ordningen med etterlønn og fratredelsesytelser for stortingsrepresentanter i løpet av høsten 2021. Dette er i lys av regjeringens gjennomgang av tilsvarende ordninger for regjeringsmedlemmer, sier hun.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken. Avisen har skrevet flere artikler om avgåtte regjeringsmedlemmer som har fått etterlønn til tross for at de hadde jobb å gå til. Nylig hadde de en tilsvarende gjennomgang for stortingsrepresentanter.

– Når det gjelder fratredelses- og etterlønn, er det tidligere besluttet at det fra og med i år vil gjennomføres kontroll mot blant annet skattemyndighetene og mot andre kilder om inntekter i perioden, og oppstart av virksomhet i forbindelse med etterlønn og fratredelsesytelse, sier Trøen i eposten til NTB.