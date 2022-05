Det så en stund ut til at Jerv skulle slå Aalesund på bortebane, men med to raske mål sent i kampen snudde hjemmelaget til seier og tre poeng.

Jerv hadde ikke slått AaFK på de seks siste offisielle kampene mellom lagene, og det skulle ikke skje onsdag heller. Isak Dybvik Määttä ble avgjørende da han på vakkert vis bøyde ballen i lengste hjørnet med ryggen mot mål ti minutter før slutt.

– Et utrolig viktig resultat for oss. De er vanskelige å bryte ned, men vi får de to målene vi trenger. Likevel var det ingen stor prestasjon, sa AaFK-trener Lars Arne Nilsen til Discovery.

Vinnermålet fullførte snuoperasjonen etter at Jerv tok ledelsen i det 65. minutt. Aral Simsir og Erik Brenden kombinerte fint da sistnevnte headet ballen over en utrusende Sten Grytebust og i mål.

– Det er surt. Jeg føler vi har god kontroll defensivt. Så skjer det som ikke skal skje. Den andre scoringen deres er flott gjort hvis det var meningen, sa Brenden.

– Det kommer ikke som noen overraskelse på noen, men prestasjonen her var god. At vi ikke klarer å score på overgangene er helt utrolig. Vi har mer skyld selv enn at de er strålende, sa Jerv-trener Arne Sandstø.

Frisparkmål

Jerv tok ledelsen etter et AaFK-press der de skapte sjanser, og etter scoringen våknet vertene. Etter 78 minutter var lagene likt. Simen Bolkan Nordli banket et frispark rett i mål da Jerv-keeper Øystein Øvretveit hadde forlatt sitt hjørne.

– Det var deilig og veldig viktig, sa Nordli.

Deretter avgjorde Määttä kampen med sin scoring to minutter senere. Det ga tre poeng og tok laget opp på en sterk 5.-plass på tabellen. Det skiller kun to poeng opp til medaljeplass for det nyopprykkede laget fra Sunnmøre.

Slo tilbake

Seieren var AaFKs fjerde på de ni første kampene denne sesongen, og onsdagens trepoenger tok dem også forbi regjerende seriemester Bodø/Glimt, som spilte uavgjort mot Strømsgodset onsdag.

AaFK slo også tilbake etter to strake tap for Molde og Sarpsborg. I neste kamp møter sunnmøringene et Haugesund som befinner seg under nedrykksstreken, mens Jerv tar imot Sarpsborg.