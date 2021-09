Både Scholz og Laschet vil ha en ny regjering klar før jul

– Det må være sånn at jeg og vi gjør alt vi kan for å sørge for at vi er ferdige til juletider, sa sosialdemokraten Olaf Scholz under partilederdebatten på valgkvelden.

Kristendemokratiske Armin Laschet sa han hadde samme mål som rivalen.

– Helt klart før jul, sa Laschet.

Begge statsministerkandidatene sier de vil prøve å danne regjering med seg selv som statsminister. Prognosene så langt tyder på at partiene deres ligger side om side, og at De grønne og det liberale partiet FDP vil få en svært viktig rolle i regjeringsdannelsen.