Sommershowet foregår 24. juni ved Lunde sluser langs Telemarkskanalen med blant andre A1 og Trygve Skaug på artistsiden. Prinsesse Märtha Louise sier hun gleder seg til å jobbe med Birgit Skarstein, som hun beskriver som «en av sine største helter».

– Tenk å dele scene med Birgit! Man kan ikke si nei til noe sånt, lyder det fra prinsessen, som også skryter av Telemark.

– Min mors familie er fra Skien, og vi har alle telemarksbunad i vår familie. Jeg er veldig glad i Telemark, som er fantastisk i seg selv. Bare det å kunne være mange sammen igjen er en stor opplevelse etter korona og isolasjon. Jeg tror dette kan bli et forrykende show rett og slett, sier hun.

Birgit Skarstein har også store forventninger til TV 2-sendingen og programlederrollen. Ifølge kanalens pressemelding sammenligner hun livesending med idrettskonkurranse – og trekker frem gode forberedelser, lave skuldre, og ikke minst det å ha det gøy mens man holder på.

– Jeg sa ja til muligheten fordi det er kjempespennende med en utfordring som livesending. Alle artistene, publikum, sol og sommer er dødsgøy, sier den profilerte paraidrettsutøveren.

Paraidrett er en felles hjertesak for de to programlederne, som tidligere har jobbet sammen for å profilere mennesker med funksjonsnedsettelser. Og for første gang er paraidrett på programmet under TelemarksVeka, som har ambisjoner om å bli Norges mest likestilte idrettsarrangement, ifølge TV 2. I år skal det arrangeres FIS Roller Ski World Cup på rulleski.

– Det beste er når alt kan gjøres sammen. Det spiller jo ingen rolle om man gjør det med en hånd eller en fot, sier Birgit Skarstein.