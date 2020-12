Dette skjedde natt til torsdag

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 3. desember.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Foto: Patrick Semansky / AP / NTB

NTB

Trump gjentok påstand om juks

I en 46 minutter lang video gjentar USAs president Donald Trump udokumenterte påstander om utstrakt valgjuks i presidentvalget 3. november.

Trump gjentok i stor grad feilinformasjon og påstander om valgjuks som han har kommet med den siste måneden, skriver nyhetsbyrået AP. Videoen ble raskt merket av Facebook og Twitter med at påstandene er omstridte.

Over 100.000 koronapasienter i USA

Foto: Jae C. Hong / AP / NTB

Antall koronapasienter på amerikanske sykehus har oversteget 100.000 for første gang, og tallet er nærmere doblet siden den første smittebølgen i vår, viser tall fra Covid Tracking Project.

Økningen i sykehusinnleggelser kommer som følge av en kraftig økning i koronasmittede. USA registrerte onsdag mer enn 200.000 nye smittetilfeller og det høyeste daglige dødstallet siden april med 2.831 døde, viser oversikten til Worldometers.

378 nye koronasmittede siste døgn

Foto: Jil Yngland / NTB

Det siste døgnet er det registrert 378 koronasmittede i Norge. Det er 63 færre enn dagen før og 173 færre enn samme dag i forrige uke.

I alt var det ved midnatt natt til torsdag registrert 36.969 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Tidligere president Giscard d'Estaing var koronasmittet

Foto: Eric Feferberg / pool via AP / NTB

Frankrikes tidligere president Valéry Giscard d'Estaing som onsdag døde 94 år gammel, var koronasmittet. Det opplyser familien til nyhetsbyrået AFP.

Giscard d'Estaing var president fra 1974 til 1981. Han innlagt på hjerteavdelinger flere ganger de siste månedene. Helsetilstand hans forverret seg, og han døde som en følge av covid-19, opplyser familien.

I en fersk undersøkelse svarer 60 prosent av de spurte at årets julefeiring vil bli annerledes. 34 prosent svarer at julefeiringen i år vil bli som før.

60 prosent forbereder seg på koronajul

Foto: Fredrik Hagen / NTB

I en fersk undersøkelse svarer 60 prosent av de spurte at årets julefeiring vil bli annerledes. 34 prosent svarer at julefeiringen i år vil bli som før.

I undersøkelsen, som er utført for VG, ble 1.000 nordmenn spurt om koronapandemien vil føre til endringer i årets julefeiring, og i så fall hvilke endringer. Nær halvparten svarte at de kom til å feire årets jul med færre personer, mens over 40 prosent svarte at de kom til å delta i færre juleselskaper.