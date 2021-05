Regjeringens vaksinasjonsstrategi: 18-åringer skyves frem i vaksinekøen. Oslo og andre østlandskommuner skal få flere vaksinedoser.

Saken oppdateres.

Regjeringen kommer nå med flere endringer i Norges vaksinestrategi.

– Hele Norge kan åpne opp tidligere om vi gjør det på denne måten, sier statsminister Erna Solberg (H).

Regjeringen har bestemt at:

De mellom 18 og 24 år tilbys vaksine etter at alle over 45 år er vaksinert.

De mellom 40 og 44 vil tilbys vaksiner samtidig som de mellom 18 og 24.

Til slutt vil aldersgruppen mellom 25 og 39 år tilbys vaksine.

Det vurderes å omfordele vaksiner til kommuner med vedvarende høyt smittetrykk (se faktaboks). FHI anbefaler at disse kommunene skal få 80 prosent flere doser enn de ellers ville fått.

Forslaget til FHI innebærer at 319 kommuner vil få om lag 35 prosent færre doser.

Lærere skyves ikke frem i vaksinekøen.

Dagens beslutning har noen forutsetninger:

– Vi må sikre at de kommunene som får færre doser i juni og begynnelsen av juli har kapasitet til å få tatt dette igjen i siste del av juli, sier Solberg.

Åpner for å vaksine til frivillige

Norge dropper vaksinen fra Astra Zeneca permanent, og Janssen-vaksinen settes på pause.

– De sjeldne, men alvorlige bivirkningene vi har sett i Norge, tilsier at risikoen ikke veier opp for nytten, sier helseminister Bent Høie (H).

Helsedirektoratet skal utrede om Jenssen-vaksinen skal kunne gis til frivillige. Hvis Janssen-vaksinen skal gis, forutsetter det god informasjon og veiledning fra helsepersonell. Hun legger samtidig til at Janssen-vaksinen skal være gratis.

– Det er kun Janssen-vaksinen som tilbys frivillig, understreker Solberg.

Når Astra Zeneca tas permanent ut av vaksineprogrammet, vil den gis til land med høyere smittetrykk. Janssen-vaksinen settes på beredskapslager.

Hvis vaksineringen fortsatt går etter planen, skal alle ha fått tilbud om første dose månedsskiftet mellom juli og august, opplyste statsministeren. Til nå har 1,5 millioner nordmenn fått minst én vaksinedose.

Dagens fremleggelse kommer etter at FHI har sett på geografisk skjevfordeling og fordeling av vaksinedoser mellom aldersgrupper.

Anbefalte yngste først

Flere utvalg har allerede anbefalt å endre vaksinestrategien.

Vorland-utvalget anbefalte mandag å droppe Astra Zeneca i vaksineprogrammet. De frarådet også å ta i bruk Janssen-vaksinen. Det skjer etter sjeldne, men alvorlige bivirkninger knyttet til vaksinene.

De anbefalte også å prioritere aldersgruppen 18–25 år i vaksinekøen. Det mener de vil redusere smittespredningen. Om de yngste eller eldste i aldersgruppene mellom 26 og 44 år skulle prioriteres først, tok de ikke standpunkt til.

Perioden mellom første og andre vaksinedose er allerede utvidet fra seks til tolv uker. Beslutningen ble ikke gitt tilbakevirkende kraft. I Oslo kommune vurderer de å utvide perioden mellom vaksinene for noen av dem som allerede har fått en dato for dose to.

Anbefalte skjevfordeling

Også et utvalg ledet av Steinar Holden har anbefalt skjevfordeling av vaksinedoser. De mener det vil:

Redde flest liv.

Kvele epidemien raskest.

Gi raskere og mer omfattende gjenåpning av samfunnet.

De to siste punktene mener de vil være ti fordel for hele landet, og ikke bare de mest smitteutsatte områdene.