I fjor ble det kjent at trossamfunnet mister både statstilskuddet for 2021 og registreringen som trossamfunn. Jehovas vitner er uenig i avgjørelsen og har gått til søksmål mot staten. Rettssaken skal opp for Oslo tingrett i januar.

I mellomtiden har de altså søkt om statstilskudd for både i fjor og i år. Når de nå nektes dette, henger det ifølge avisa tett sammen med årsaken til at de ble nektet tilskudd i 2021.

Statsforvalteren mente blant annet at Jehovas vitner hindrer fri utmelding for medlemmene sine.

Vedtaket om nekt av statstilskudd kan påklages Barne- og familiedepartementet. Jehovas vitner har foreløpig ikke bestemt om de vil gjøre det eller inkludere kravet i rettssaken.