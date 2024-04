Stortinget er fremdeles stengt. Ifølge politiet var det to trusler som gjorde at politiet stengte ned Norges nasjonalforsamling. Den ene skal ha vært en bombetrussel.

Aftenposten får opplyst at dette er en av truslene.

«Noen av dere er greie. Ikke gå til Stortinget klokken 10 i morgen».

Meldingen ble lagt ut klokken 16:04 tirsdag på diskusjonsforumet 4chan.

På spørsmål om det var Stortinget som fanget opp meldingen fra 4chan, svarer sikkerhetssjef ved Stortinget Pål Munck, «ja».

– Det var vi som videresendte meldingen til politiet, sier han til Aftenposten.

Mottok to trusler

Innsatsleder Svend Bjelland sier til pressen at det var i går ettermiddag at Stortinget mottok en epost med en trussel.

– Den ble ikke vurdert å være reell. Men så har det i etterkant kommet en ny trussel. Om det er en sammenheng, vet vi ikke, sier han.

De har tatt høyde for at det ikke er sammenheng mellom de to truslene.

Den nye trusselen ble plukket opp av Stortinget onsdag, som ga beskjed videre til politiet. De fikk beskjed om trusselen litt før klokken 10.

– Politiet kunne ikke ta sjansen på at dette var bare tull, sier innsatslederen.